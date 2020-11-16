ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лукашенко ставит на террор». Что пишут в мире о Беларуси

16.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обзор gazetaby.com зарубежных СМИ по горячим следам.

«Лукашенко ставит на террор». Что пишут в мире о Беларуси
Фото: РИА Новости


Лукашенко делает ставку на террор. ОМОН жестоко подавляет мирные демонстрации по всей Беларуси, пишет польская газета Wyborcza


Русская служба ВВС



Белорусские события на страницах Украинской правды



Литовская Lietuvos rytas



Латвийский информационно-новостной портал TV NET
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обзор gazetaby.com зарубежных СМИ по горячим следам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти вопросы мужчины и женщины чаще всего задают урологу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика