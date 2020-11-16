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«Лукашенко ставит на террор». Что пишут в мире о Беларуси
Источник материала: Партизан
Фото: РИА Новости
Лукашенко делает ставку на террор. ОМОН жестоко подавляет мирные демонстрации по всей Беларуси, пишет польская газета Wyborcza
Русская служба ВВС
Белорусские события на страницах Украинской правды
Литовская Lietuvos rytas
Латвийский информационно-новостной портал TV NET
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