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Каждый пятый мужчина в Беларуси — минчанин
Источник материала: Партизан
Цифры от Главного статистического управления столицы.
Каждый пятый мужчина в Беларуси — житель Минска. Всего же, по данным переписи населения Беларуси 2019 г., численность представителей сильного пола в столице составила 923,3 тыс. человек, или 45,7 % от общего числа жителей Минска,
Средний возраст мужчин в Минске составляет 36,7 года, более 86 % проживающих в столице мужчин — белорусы. По данным управления, на 1 000 женщин в 2019 г. в Минске приходилось 843 мужчины (в 2009-м — 850 мужчин на 1 000 женщин).
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Цифры от Главного статистического управления столицы.
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