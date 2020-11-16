Каждый пятый мужчина в Беларуси — минчанин

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы. Каждый пятый мужчина в Беларуси — житель Минска. Всего же, по данным переписи населения Беларуси 2019 г., численность представителей сильного пола в столице составила 923,3 тыс. человек, или 45,7 % от общего числа жителей Минска,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.





Средний возраст мужчин в Минске составляет 36,7 года, более 86 % проживающих в столице мужчин — белорусы. По данным управления, на 1 000 женщин в 2019 г. в Минске приходилось 843 мужчины (в 2009-м — 850 мужчин на 1 000 женщин).



