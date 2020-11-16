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SpaceX впервые запустила на МКС корабль с экипажем из четырёх человек
Источник материала: Tut.by
SpaceX
Миссия Crew-1 стала первой полноценной миссией SpaceX и NASA к МКС и вторым запуском людей для компании. SpaceX также впервые отправила в космос сразу четырех человек — до этого она запускала двух астронавтов, а на российских «Союзах» помещалось не больше трех человек.
В экипаж Crew-1 вошли Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также Соити Ногути — он стал первым иностранцем, которого SpaceX запустила в космос. Они проведут на МКС до шести месяцев и покинут станцию весной 2021 года.
Crew-1 вышел на орбиту в течение 12 минут после запуска, но астронавты больше суток проведут в капсуле до стыковки с МКС. Корабль долетит до станции только через 27 часов и сам пристыкуется к станции.
Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-1 на орбиту, успешно приземлилась на баржу Of Course I Still Love You. Ее используют повторно для следующего пилотируемого запуска.
Астронавты, которых доставит Crew Dragon, присоединятся к трем уже находящимся на станции членам экипажа МКС Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кейт Рубинс. Таким образом на орбите впервые за десятилетие окажутся сразу семь человек одновременно, но станция оказалась к этому не готова. Из-за этого Майклу Хопкинсу придется ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел.
30 мая SpaceX
SpaceX внесла несколько изменений после своего первого запуска корабля с людьми на борту. Компания обновила тепловой щит на Crew Dragon: после тестового полета выяснилось, что он разрушается сильнее, чем ожидали инженеры. В SpaceX также изменили способ измерения атмосферного давления, чтобы парашюты раскрывались вовремя — в первый раз они раскрылись слишком близко к Земле.
Еще одним изменением стала процедура посадки. После того, как первый корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане, к нему очень быстро приплыли лодки посторонних энтузиастов. Теперь компания договорилась с береговой защитой США и организовала закрытую 10-мильную зону вокруг места посадки корабля.
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Предыдущий полет был тестовым, а теперь компания провела первую «настоящую» миссию.
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