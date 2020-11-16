|
Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждет более 1,8 тысячи фур
Источник материала: Tut.by
Более 1,8 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.
По
Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 130 грузовиков, «Урбаны» — 100 фур.
На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 150 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 80, «Козловичах» — 70.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cамая напряженная обстановка - на литовском направлении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)