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Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждет более 1,8 тысячи фур

16.11.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 1,8 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.


Фото: Госпогранкомитет

По данным Госпогранкомитета на 08.00 16 ноября, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 520 грузовиков, «Бенякони» — 330, «Привалка» — 200, «Котловка» — 250.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 130 грузовиков, «Урбаны» — 100 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 150 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 80, «Козловичах» — 70.

 
 
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Cамая напряженная обстановка - на литовском направлении.
 
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