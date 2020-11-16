Эти вопросы мужчины и женщины чаще всего задают урологу

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает узнавать у медиков, что чаще всего у них спрашивают пациенты. Врач-уролог, андролог Руслан Дорошевич называет семь популярных бытовых вопросов от мужчин и женщин и отвечает на них.

Руслан Дорошевичврач- уролог , андролог первой категории медицинского центра «Форестмед» врач-, андролог первой категории медицинского центра «Форестмед»

Какие минимальные анализы на ИППП следует сдать мужчине, чтобы быть уверенным в своем здоровье?

Минимальный перечень анализов при обследовании на половые инфекции включает в себя: ПЦР на хламидии, микоплазму гениталиум, трихомонады, гонорею. Кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С. Желательно сдать мазок на флору (синонимы: мазок на гонорею, ОБС), который покажет есть ли воспаление в мочеиспускательном канале по уровню лейкоцитов.

Не открывается головка пениса у ребенка. Что делать?

Данное состояние называется фимоз. Фимоз — это сужение крайней плоти полового члена, из-за которого нельзя полностью обнажить его головку. Физиологический фимоз может встречаться у 90−95% мальчиков при рождении, он проходит со временем. А вот когда наступает это «со временем», у урологов единого мнения нет. Есть две популярные точки зрения, когда должен исчезнуть физиологический фимоз: к 5−7 годам или при половом созревании (11−14 годам). Моя рекомендация в случае возникновения такой проблемы следующая: привести мальчика на прием к урологу в возрасте 6−7 лет (перед школой) и решить, что делать дальше: наблюдать за проблемой или использовать консервативные способы лечения (специальные мази).

А когда вообще мальчику, мужчине нужно ходить на прием к урологу?

Приходить к врачу нужно тогда, когда появилась необходимость, не откладывая и не затягивая. Планово уролога или детского хирурга лучше всего посещать в первый год жизни (важно проверить правильное развитие наружных половых органов), перед школой (в 5−7 лет), в период полового созревания (в этом возрасте можно вовремя выявить такие заболевания, как варикоцеле, искривление пениса, задержка полового развития и пр.) и ежегодно после 40−45 лет. После 45 лет мужчины чаще подвержены раку простаты, их могут начать беспокоить другие заболевания предстательной железы: простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).



Фото: KAROLINA GRABOWSKA, kaboompics.com

Что такое мужской климакс и когда он может появиться?

Возрастной андрогенный дефицит (синонимы: андропауза, возрастной гипогонадизм, мужской климакс) — синдром, который ассоциирован со старением у мужчины и характеризуется типичными симптомами из-за дефицита тестостерона. В отличие от женского климакса, у мужчин отсутствует столь резкая гормональная перестройка, сохраняется фертильность (способность к зачатию).

Наступает состояние чаще всего после 35−40 лет. В этом возрасте уровень тестостерона у мужчин начинает снижаться примерно на 1−2% в год.

Как женщине справиться с первой болью при цистите?

У цистита очень выраженные симптомы. Если вы их почувствовали, надо постараться попасть на приему к врачу-урологу (гинекологу или терапевту, а детям — к педиатру). Доктор назначит спазмолитик, антибиотик и (или) уросептик, обезболивающие средства. Идеально прийти на прием с результатом общего анализа мочи, но можно и без него, так как многие урологические центры оснащены экспресс-анализаторами мочи.

После появления симптомов нужно обильное питье — больше двух литров, чтобы хорошо промыть мочевые пути. Идеальные напитки при цистите: клюквенный морс, брусничный лист, толокнянка, спорыш, почечный чай. А вот от кофе, газированных напитков и тем более алкоголя нужно воздержаться. Нужно исключить любые переохлаждения и обеспечить полный половой покой (обычно около двух недель). Если не становится лучше, поднялась температура выше 38 градусов, появилась тошнота, рвота, озноб, боль в пояснице — нужно срочно попасть на прием к врачу.

Как провериться на мужское бесплодие?

Нужно сдать спермограмму, правильно к ней подготовившись: за 3−5 суток исключить семяизвержение (секс и мастурбацию), а также минимум за 3−4 недели исключить курение, алкоголь, прием антибиотиков, горячие ванны, бани, сауны. Дальше с результатом исследования прийти к урологу или андрологу на консультацию.

Надо ли мужчине готовиться как-то при планировании беременности?

Да, это касается образа жизни и питания. Нужно стараться хорошо высыпаться и исключить стрессы (как изнуряющие физические, так и психологические), вести активный образ жизни — для этого достаточно больше ходить и двигаться. За 3−4 недели (а лучше за больший срок) до планируемого зачатия следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, наркотических средств, приема антибиотиков и высоких температур (на производстве, а также бань, саун, горячих ванн), ношения узкого белья.

Что касается питания, то важен богатый сбалансированный рацион: мясо, овощи, фрукты, морепродукты, крупы. Полезными для мужчины будут говядина, свинина, крольчатина, печень, скумбрия, креветки, устрицы, мидии, сыр, белые тыквенные семечки, кабачки, фасоль, кедровые орехи. Также для мужского здоровья необходимы и витамины: фолиевая кислота, витамин Е, витамин В12, цинк, селен, L-карнитин и др.