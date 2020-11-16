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БелАПБ разыгрывает почти 1,5 млн рублей и автомобили среди владельцев валютных депозитов
16.11.2020 09:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Параллельно стартовала новая игра, в которой вкладчики могут выиграть АВТОМОБИЛЬ!
Розыгрыш первого автомобиля в новой
Для этого нужно в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года оформить безотзывный вклад на срок от 185 дней в долларах, евро или российских рублях на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей.
Также напоминаем: для того чтобы принять участие в игре "Заработай на заначке!" и выиграть главный приз 100 000 белорусских рублей или один из 10 поощрительных призов по 1000 белорусских рублей, нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Итак,
Главной победительницей четвертого розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" и обладательницей 100 000 белорусских рублей стала Ольга Дубовик из города Узда.
Ольга Дубовик, специалист страховой компании и мама двоих детей, рассказала свою историю счастливого выигрыша:
– Мне рассказали про игру и ее условия сотрудники Белагропромбанка, когда я зашла переоформить вклад. Клиентом банка являюсь довольно давно и решила поучаствовать в игре. Конечно, даже не думала, что выиграю главный приз. А сейчас во мне эмоций столько, что я пока не представляю, куда потрачу эти деньги. Я еще до конца не верю в это. Хочу всем пожелать: пробуйте, и когда-нибудь вам также повезет выиграть крупный приз!
Розыгрыши проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов". В это же время прямую трансляцию игры можно посмотреть на YouTube-канале Белагропромбанка.
11 ноября в 5-м по счету розыгрыше определились имена следующих победителей. Рассказываем, кто на этот раз стал счастливым обладателем призов банка:
Главный приз 100 000 белорусских рублей отправляется Дубине Павлу Михайловичу.
А 10 поощрительных призов по 1000 белорусских рублей каждый достались:
Упорову Юрию Петровичу
Секрет удачи от Белагропромбанка: открывайте новый безотзывный вклад либо переоформляйте вклад, открытый в период с 01.10.2020 по 31.10.2020, на период от 185 дней – и участвуйте в розыгрыше и денежных призов, и автомобиля.
Все в ваших руках!
Рекламная игра "Заработай на заначке!"
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