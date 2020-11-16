Нацбанк могут заставить ходить по граблям

Правительство намерено в 2021 году запустить «новый инвестиционный цикл», однако денег на него не видно. Нацбанк, от поведения которого зависит финансовая стабильность, не собирается включать печатный станок. А что он будет делать?





Планы Нацбанка на будущий год

На прошлой неделе руководство Нацбанка заявило, что после ускорения инфляции до 6% в текущем году ожидает ее замедление до 5% в 2021 году.

По сведениям БелаПАН, чтобы обеспечить решение этой задачи центральный банк уже определился с параметрами на будущий год.

В частности, Нацбанк не собирается смягчать монетарную политику и пока, по информации БелаПАН, даже не планирует снижать ставку рефинансирования в будущем. Согласно оценкам регулятора, к концу 2021 году ставка рефинансирования может находиться в диапазоне 7,75 — 8,25% годовых.

К слову, в 2020 году Нацбанк на фоне замедления инфляционных процессов вначале трижды снижал ставку рефинансирования (в феврале, мае и июле), а затем трижды (в августе, октябре и ноябре ) принимал решения о сохранении ставки рефинансирования на нынешнем (7,75%) уровне.

Насыщать экономику избыточной рублевой ликвидностью за счет эмиссии (через коммерческие банки) Национальный банк в 2021 году также не планирует. Согласно оценкам регулятора, требования коммерческих банков к экономике вырастут в 2021 году на 6-9% (при росте номинального ВВП на 7,8%). Таким образом, в реальном выражении прирост кредитования экономики если и будет в 2021 году, то окажется скромным.

На прошлой неделе, кстати, Нацбанк подтвердил, что пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику в 2021 году.

«Пока преждевременно говорить о возможности однозначного смягчения денежно-кредитной политики в следующем году», — подчеркнул начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-брифинга.

Однако, судя по всему, в госорганах есть и другое мнение по вопросу о том, какую политику должен проводить Национальный банк.

Экономисты Нацбанка опубликовали статью, в которой сообщают об активных дискуссиях по поводу использования эмиссии для кредитования инвестиционных проектов. Где эти дискуссии идут? В среде независимых экономистов давно сложилось понимание, что нынешняя политика Нацбанка — полностью адекватная и смягчать ее не следует ради накачивания экономики рублями.

А вот правительство в 2021 году собралось «запускать новый инвестиционный цикл», адекватных источников для финансирования которого пока не видно. Вот, видимо, поэтому и ведутся «активные дискуссии» о том, где деньги для этого цикла найти.

В то же время эксперты Нацбанка предупреждают, что финансирование внутренних инвестиций за счет печатного станка Нацбанка чревато раскручиванием инфляционно-девальвационной спирали.

«К сожалению, не для всех очевиден тот простой факт, что “бесплатных обедов” не существует, а некоторые считают, что “приготовлением” таких “бесплатных обедов” должен заниматься Национальный банк. Однако такое решение приведет к очередному разгону инфляции, девальвации обменного курса, а ключевые проблемы экономики не разрешит», — предупреждают экономисты центрального банка.

Таким образом, можно сказать, что Нацбанк сопротивляется ходить по граблям и не хочет повторять политику, которая приведет к ускорению девальвационных и инфляционных процессов.

Какой политики центральный банк будет на самом деле в 2021 году придерживаться? Заставят ли его сменить проводимый курс?

Эмиссия вызовет масштабный кризис

Белорусские экономисты считают нынешнюю денежно-кредитную политику Нацбанка полностью адекватной.

«Нацбанк в последние месяцы не снижает ставку рефинансирования, так как выросла инфляция и на валютном рынке в последние месяцы сохраняется неопределенность. В таких условиях жесткая монетарная политика выглядит более логично, чем ее смягчение», — отметила в комментарии для БелаПАН аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Эксперт обратила внимание на то, что стоимость рублевых ресурсов на межбанке составляла в последние дни 12-16% годовых.

«Таким образом, ставка рефинансирования существенно отличается от рыночной стоимости денег, чего быть не должно. При сохранении таких условий маловероятно, что Нацбанк будет снижать ставку рефинансирования в будущем году», — предполагает Кулакова.

Не ожидают пока независимые эксперты и запуска печатного станка в будущем году для финансирования анонсированного правительством инвестиционного цикла.

«Смягчение монетарной политики в Беларуси заканчивается серьезным ростом бедности и больше всего бьет по наименее обеспеченным категориям граждан. Национальный банк старается сохранить курс по обеспечению макроэкономической стабильности, которая необходима для нормальной работы бизнеса и недопущения значительного падения доходов населения», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Он полагает, что Нацбанк в 2021 году будет пытаться придерживаться нынешней денежно-кредитной политики, которая не допускает раскручивания инфляции и не генерирует предпосылок для девальвации национальной валюты.

Вместе с тем эксперты полностью не исключают сценария, при котором все-таки политика Нацбанка может измениться.

«В госаппарате остаются адепты эмиссионного кредитования, поэтому сложно уверенно сказать, какой будет экономическая политика в будущем году. Надеюсь, здравый смысл победит, и Нацбанку удастся отстоять нынешнюю монетарную политику», — отмечает Кулакова.

«Вероятность смягчения монетарной политики, запуска печатного станка для финансирования нового инвестиционного цикла зависит от того, какие задачи будут поставлены на государственном уровне», — говорит Чубрик.

По его мнению, если задача будет заключаться в сохранении фундамента и предотвращении масштабного экономического кризиса, то вероятность широкой денежной эмиссии будет низкой.

«Если задача будет в том, чтобы профинансировать новый инвестиционный цикл в том числе за счет печатного станка, то этот цикл, вероятно, будет коротким. Попытки залить экономику деньгами могут спровоцировать масштабный кризис — на валютном рынке, в банковском секторе и в сфере госфинансов», — резюмировал Чубрик.