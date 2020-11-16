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На перекрестке Независимости — Сурганова произошла авария, теперь там затор (видео)

16.11.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в утренний час пик на перекрестке проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля. Авария на таком оживленном участке в такое время — это неминуемо привело к образованию затора по всем направлениям. Нарушена работа общественного транспорта.

Авария. Видео

Видео с моментом ДТП в Twitter опубликовала наша читательница Элеонора Мармеладкина.

«„Летун“ на красный, Сурганова — Независимости», — сообщила она.

На записи не все удалось рассмотреть, но, по всей видимости, кто-то, кто ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Толбухина в направлении площади Якуба Коласа, очень торопился: по улице Сурганова уже пошло движение, когда этот автомобиль выехал на перекресток.

Пробка. Карта

О заторах в районе этого перекрестка, образовавшихся после ДТП, можно судить по данным сервиса «Яндекс.Карты». Так, застопорилось движение по проспекту Независимости: от улицы Академической до перекрестка с улицей Сурганова в одном направлении и от улицы Калинина до этого же перекрестка — в другом. На улице Сурганова пробка от улицы Куйбышева до проспекта и в другом направлении ориентировочно от спорткомплекса «Фристайл».

Общественный транспорт. Официально

«Минсктранс» сообщает, что с 8:40 на улице Сурганова в направлении улицы Академической из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №33, 34, 35, 55, 61, 92. Движение троллейбусов маршрутов №33, 34, 92 организовано по улицам Кузьмы Чорного, Толбухина, Кедышко, Филимонова, маршрута №35 — по улицам Толбухина, Кедышко, Филимонова, маршрута №55, 61 — до разворотного кольца «Толбухина».

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в утренний час пик на перекрестке проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля. Авария на...
 
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