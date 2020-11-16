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Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился к МКС

16.11.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

SpaceX провела успешный запуск корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Они отправились на МКС с космодрома NASA во Флориде. В полете принимают участие три американских астронавта — Майк Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также один японский — Соити Ногути, который представляет японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Корабль уже достиг орбиты, где он пробудет менее суток, после чего состоится стыковка с Международной космической станцией. Crew Dragon проведет процесс в автоматическом режиме без участия человека. Ступень Falcon 9 после разгона совершила успешное приземление на платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Это второй полет, организованный SpaceX с астронавтами на борту, но первый в составе полноценной миссии. Со времен шаттла Space корабль Crew Dragon стал первым сертифицированным NASA для транспортировки людей и первым коммерческим кораблем, выполняющим подобные задачи.

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SpaceX провела успешный запуск корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Они отправились на МКС с космодрома NASA во Флориде. В полете принимают участие три...
 
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