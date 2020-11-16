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Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился к МКС
Источник материала: Onliner
SpaceX провела успешный запуск корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Они отправились на МКС с космодрома NASA во Флориде. В полете принимают участие три американских астронавта — Майк Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также один японский — Соити Ногути, который представляет японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Корабль уже достиг орбиты, где он пробудет менее суток, после чего состоится стыковка с Международной космической станцией. Crew Dragon проведет процесс в автоматическом режиме без участия человека. Ступень Falcon 9 после разгона совершила успешное приземление на платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Это второй полет, организованный SpaceX с астронавтами на борту, но первый в составе полноценной миссии. Со времен шаттла Space корабль Crew Dragon стал первым сертифицированным NASA для транспортировки людей и первым коммерческим кораблем, выполняющим подобные задачи.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
Шмидт-Кассегрен, диаметр: 235 мм, фокусное расстояние: 2350 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 13 мм/40 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
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SpaceX провела успешный запуск корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Они отправились на МКС с космодрома NASA во Флориде. В полете принимают участие три...
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