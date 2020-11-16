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Volvo сбросила десять машин с высоты 30 метров. Зачем? (видео)

16.11.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Volvo продолжает улучшать безопасность своих машин. Уже давно в тестах Euro NCAP шведские автомобили получают максимальное количество звезд. Так неинтересно! В Volvo решились на более суровый краш-тест: десять новых автомобилей были сброшены с высоты 30 метров.

Шведы разбили таким образом модели XC40, XC60, XC90 и V60 Cross Country. Автомобили падали на бетонную поверхность передом и боком. По мнению Volvo, такой краш-тест более реалистичен, чем лабораторный удар в стенах Euro NCAP. Это позволило шведам лучше изучить зоны деформации кузовов.

Во время падения с такой высоты автомобили получают повреждения, эквивалентные лобовому столкновению с грузовиком, и вероятность того, что пассажиры в таком тесте получат травмы намного выше. Кроме того, в эксперименте участвовали шведские спасательные службы. Они потренировались в использовании различного специнструмента для вскрытия машин. В общем, не зря разбили автомобили.

 
 
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Компания Volvo продолжает улучшать безопасность своих машин. Уже давно в тестах Euro NCAP шведские автомобили получают максимальное количество звезд. Так неинтересно! В...
 
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