Это печально: известная спортсменка раскритиковала Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл снова подверглась нападкам публики: на этот раз мятежная герцогиня стала мишенью для фигуристки из Калифорнии - Роуз Эдкинс Халс.

С тех пор, как экс-актриса встретила принца Гарри, она регулярно подвергается осуждению со стороны СМИ и пользователей социальных сетей. Но после переезда в США на сторону таблоидов стали переходить и многие знаменитости.

Как сообщило издание Tatler, известная спортсменка Роуз Эдкинс Халс раскритиковала Маркл: фигуристка сделала выговор герцогине из-за ее поведения до и после "Мегзита".

"Я считаю, что она устроила смуту. Сомневаюсь, что она хотела стать частью королевской жизни. Скорее пыталась придумать свои собственные правила. Это печально", - поделилась фигуристка.

Также Халс подчеркнула: у Маркл был великолепный шанс совершить что-то во благо народа, но она сделала выбор в пользу многомиллионных контрактов. И вместо того, чтобы стать образом для подражания, вернулась в США и подписала контракт с Netflix , чем только рассмешила всех.

Недавно досталось и принцу Гарри: непослушному внуку Елизаветы II запретили возложить венок в День памяти павших воинов.

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