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Это печально: известная спортсменка раскритиковала Меган Маркл

16.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл снова подверглась нападкам публики: на этот раз мятежная герцогиня стала мишенью для фигуристки из Калифорнии - Роуз Эдкинс Халс.

© AP / Kirsty Wigglesworth
Меган Маркл вошла в королевскую историю из-за выборов в США

С тех пор, как экс-актриса встретила принца Гарри, она регулярно подвергается осуждению со стороны СМИ и пользователей социальных сетей. Но после переезда в США на сторону таблоидов стали переходить и многие знаменитости.

Как сообщило издание Tatler, известная спортсменка Роуз Эдкинс Халс раскритиковала Маркл: фигуристка сделала выговор герцогине из-за ее поведения до и после "Мегзита".

"Я считаю, что она устроила смуту. Сомневаюсь, что она хотела стать частью королевской жизни. Скорее пыталась придумать свои собственные правила. Это печально", - поделилась фигуристка.

Также Халс подчеркнула: у Маркл был великолепный шанс совершить что-то во благо народа, но она сделала выбор в пользу многомиллионных контрактов. И вместо того, чтобы стать образом для подражания, вернулась в США и подписала контракт с Netflix, чем только рассмешила всех.

Недавно досталось и принцу Гарри: непослушному внуку Елизаветы II запретили возложить венок в День памяти павших воинов.

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По словам американской фигуристки, мятежная герцогиня провалилась в попытках установить свои собственные правила игры и вызвала лишь насмешки публики.
 
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