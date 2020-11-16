Президентом Молдавии стала проевропейский политик Майя Санду. Что о ней известно?

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В стране прошел второй тур президентских выборов, по предварительным итогам которого Санду значительно опережает своего оппонента, нынешнего президента Игоря Додона.

По итогам обработки 99,63% протоколов Майя Манду набирает 57,52% голосов, Додон - 42,48%. Окончательные итоги будут подведены сегодня, когда подсчет голосов завершится в Канаде и США.

Майя Санду считается проевропейским кандидатом, тогда как Игорь Додон – пророссийским.

Майе Санду 48 лет. Ее отец был ветврачом, а мать – учительницей. Санду окончился Академию экономического образования, Академию государственного управления при президенте Молдавии, где изучала международные отношения. Карьеру начинала в Министерстве экономики, пишет РБК .

В 2010 году Санду окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди, оплатив учебу оплатила за счет стипендий, сбережений и двух кредитов. Затем заняла пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В этой должности она проработала до 2012 года.

Вернувшись в Кишинев, получила приглашение занять пост министра образования в правительстве, сформированном Либерально-демократической партией Молдовы (ЛДПМ). Министром Санду проработала три года, за время ее работы был принят новый регламент проведения национальных экзаменов и изменен порядок преподавания языков. Изучение русского языка стало факультативным. При этом она уверяла, что не намерена притеснять права русскоязычных. В Конституции Молдавии указано, что государственным языком является молдавский, функционирующий на основе латинской графики. В 2017 году депутаты ЛДПМ пытались изменить это положение и добиться называния языка румынским.



Майя Санду – активный сторонник евроинтеграции. В 2015 году она объявила о создании собственной партии «Сделай шаг с Майей Санду». Впоследствии она была переименована в «Действие и солидарность». В программе партии — сближение Молдавии со странами Запада, евроинтеграция, укоренение рыночной экономики, эффективная система образования и жесткая борьба с коррупцией. От этой же партии Санду баллотировалась на пост президента страны в 2016 году. Во втором туре она проиграла Игорю Додону.

В 2019 году Санду полгода проработала премьер-министром страны. Ее утверждение стало внутри- и внешнеполитическим компромиссом. Партия социалистов Додона согласилась с ее назначением, а само назначение стало возможным в результате договоренностей России, США и Евросоюза. Так был положен конец многолетнему правлению бизнесмена и олигарха Владимира Плахотнюка, контролировавшего молдавскую политику через Демократическую и другие партии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президентом Молдавии стала проевропейский политик Майя Санду. Что о ней известно? В стране прошел второй тур президентских выборов, по предварительным итогам которого Санду значительно опережает своего оппонента, нынешнего президента Игоря...

Президента Додона Санду называла лживым политиком, пришедшим к власти при помощи беглого олигарха Плахотнюка. Санду настаивает на том, что президент извлекает выгоду из различных незаконных экономических видов деятельности. В частности, контрабанду сигарет из Приднестровья. Президент все обвинения отрицает. Санду утверждает, что при Додоне страна оказалась во внешнеполитической изоляции — он вел активную деятельность на российском направлении, встречаясь с российским руководством, но не был с визитами ни в Бухаресте, ни в Киеве.При этом Санду декларировала, что желает продолжать диалог и с Москвой - в том числе для блага граждан страны, которые живут в России. Необходимо также найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к власти, указывала она (президент России Владимир Путин по просьбе Додона открывал российских рынок для некоторых поставщиков).Также Санду высказывалась о необходимости урегулирования приднестровского конфликта с участием международных партнеров, считает Санду. Одним из элементов такого разговора может быть разговор о выводе российских миротворцев, которые были введены на территорию Приднестровья в 1992 году. В 2016 году Санду указывала, что в миротворческих войсках должны быть представители нескольких стран, а не одной.В случае избрания президентом Санду готова к встрече один на один с Путиным. По ее словам, для нее это было бы несложно, потому что говорила бы она от имени народа и в его интересах.После своей победы на выборах президента Санду обещала найти способ для проведения досрочных парламентских выборов. Сложность для главы государства заключается в том, что Молдавия — парламентская республика и для назначения выборов нужна поддержка депутатов. Сейчас в парламенте большинство (37 из 101 депутата) у Партии социалистов Республики Молдова, поддерживающей Додона, а премьером является бывший советник президента Ион Кику.Санду не замужем, живет в Кишиневе, в двухкомнатной квартире площадью 74 кв м. В интервью Гордону она заявила, что не намерена переезжать из нее в случае избрания, чтобы не тратить деньги государства. Автомобиль у Санду 2007 года выпуска — Toyota Rav 4.