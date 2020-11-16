ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ на прицеле: в воскреснье задержано 13 журналистов

16.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В очередное протестное воскресенье в Беларуси задержано 13 журналистов.

Как сообщает БАЖ, журналисты 15 ноября были задержаны в Минске, Витебске, Гродно и Пинске.

Минск: Юрий Шамшур, ТАСС. Освободили после проверки документов, Андрей Покумейко, БелТА. Освободили после проверки документов, Шура Пилипович-Сушчиц, «Наша Нива», Евгений Отцецкий, фотограф, Андрей Шавлюго, БелаПАН, Александр Ивулин, Tribuna.cоm, Татьяна Гаврильчик, фотограф, оператор, Юлия Коцкая, БелаПАН.


Витебск: Алесь Пилецкий, TUT.BY и «Народная Воля», Игорь Матвеев, "Народныя навіны Віцебска".

Гродно:  Андрей Ломов, Hrodna.life, Евгений Бузук, фотограф, Михаил Кунцевич, autogrodno.by

Пинск: Андрей Якимуш
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередное протестное воскресенье в Беларуси задержано 13 журналистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился к МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика