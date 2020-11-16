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Доллар теряет на открытии торгов 16 ноября

16.11.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 16 ноября.

Доллар теряет на открытии торгов 16 ноября

Доллар теряет 0,0046 пункта и торгуется на уровне 2,5622 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты растут:

  • евро — 3,0357 белорусского рубля (+0,0038 пункта);
  • российский рубль — 3,3246 белорусского рубля за 100 российский (+0,0031 пункта).

На прошлой рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ был зафиксирован рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 16 ноября.
 
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