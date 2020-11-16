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Доллар теряет на открытии торгов 16 ноября
Источник материала: Навiны
Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 16 ноября.
Доллар теряет 0,0046 пункта и торгуется на уровне 2,5622 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты растут:
На прошлой рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ был
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Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 16 ноября.
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