В Лидском районе в огне погибли пенсионер и его жена-инвалид

Двое престарелых погибли на пожаре в Лидском районе.



Фото носит иллюстративный характер

Трагедия случилась накануне днем в деревне Поречье.

По информации МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 81-летнего хозяина дома и его 79-летняя супруга, инвалид первой группы.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего с начала года на территории страны произошло 5250 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 5335), на которых погибло 507 человек (378).