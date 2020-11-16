ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики продолжают патрулировать «площадь Перемен» и окрестности

16.11.2020 10:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Уже 17 часов силовики патрулируют зачищенную накануне «площадь Перемен» (двор на ул. Червякова в Минске с муралом «диджеям перемен», а также место избиения активиста Романа Бондаренко, ставшее для него смертельным) и окрестности.

Силовики продолжают патрулировать «площадь Перемен» и окрестности
Фото носит иллюстративный характер

Введен паспортный режим: у выходящих из подъездов проверяют прописку в надежде выявить тех, кто спрятался в квартирах перед силовой операцией, пишет БелаПАН. Силовики также ходили по домам. Ночью в соцсетях появилась фотография с пятью задержанными в одном из домов.

В целом, по данным правозащитников, 15 ноября задержано не менее 1.127 человек, из них 967 в Минске, остальные — в 24 других городах, в том числе 66 — в Гродно, 18 — в Новополоцке, 15 — в Гомеле, 9 — в Бресте, по 8 — в Могилеве и Новогрудке. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает цифру 1.423.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже 17 часов силовики патрулируют зачищенную накануне «площадь Перемен» (двор на ул. Червякова в Минске с муралом «диджеям перемен», а также место избиения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще больше и лучше. Обзор короля iPhone 12 Pro Max
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика