Силовики продолжают патрулировать «площадь Перемен» и окрестности

Уже 17 часов силовики патрулируют зачищенную накануне «площадь Перемен» (двор на ул. Червякова в Минске с муралом «диджеям перемен», а также место избиения активиста Романа Бондаренко, ставшее для него смертельным) и окрестности.



Фото носит иллюстративный характер

Введен паспортный режим: у выходящих из подъездов проверяют прописку в надежде выявить тех, кто спрятался в квартирах перед силовой операцией, пишет БелаПАН. Силовики также ходили по домам. Ночью в соцсетях появилась фотография с пятью задержанными в одном из домов.