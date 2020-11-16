Утром на улице Свердлова остановились троллейбусы, пассажирам пришлось идти пешком

Источник материала: Onliner

На нашем форуме читатели сообщают об утреннем происшествии на улице Свердлова в Минске. Там произошел обрыв контактной троллейбусной сети — как следствие, этот вид транспорта не мог продолжать движение, пассажирам пришлось идти пешком.

— Свердлова. Оторвались (наверное, помогли) провода троллейбусов, Свердлова стоит в обе стороны, ГАИ на месте, люди из общественного транспорта идут до вокзала пешком, — рассказал наш читатель с ником BallSagot.





Пользователь форума с ником xyzxyz добавил, что видел на улице Свердлова автобус, стоящий с включенной аварийной сигнализацией.





По информации «Минсктранса», с 7:18 на улице Свердлова в направлении улицы Маяковского из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №3, 5, 6, 16, 20, 30, 36, а также автобусов маршрутов №3с, 102. Движение троллейбусов маршрутов №3, 16, 30 было организовано до разворотного кольца «Коммунарка», маршрутов №5, 6 — до автовокзала «Восточный», маршрута №36 — по улицам Щорса, Железнодорожной, Толстого, Могилевской, маршрута №20 — с разворотом на улицах Денисовской и Маяковского, автобусов маршрутов №3с, 102 — по улицам Денисовской, Володько, Могилевской.

Также был организован временный автобусный маршрут №3с (Вокзал — разворотное кольцо «Коммунарка»).





Движение общественного транспорта было возобновлено в 8:12.

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