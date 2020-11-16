Доллар продолжает дешеветь

Источник материала: Onliner

В прошлую пятницу доллар в очередной раз вышел на плато, расположился там и размышлял, куда двигаться дальше. Или не двигаться. За выходные валюты могли много чего себе навоображать, глядя на то, что творится вокруг. Сейчас поделятся накопившимися настроениями.

Доллар на старте торгов потерял 0,44 копейки и торгуется пока по 2,5624.

У евро плюс 0,48 копейки и курс 3,0367.

Российский рубль прибавил 0,34 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3249.

В пятницу доллар потерял 0,12 копейки и стоил 2,5668. Евро прибавил 0,72 копейки и поднялся до 3,0419. Сотня российского рубля потеряла 1,04 копейки и стоила 3,3215.