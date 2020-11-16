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Еще больше и лучше. Обзор короля iPhone 12 Pro Max
Источник материала: Onliner
В этом году Apple подтянула диагонали iPhone: модель
Просто гигантский экран
Цвета совпадают с доступной палитрой для iPhone 12 Pro: серебристый, золотой, темно-серый и — новинка — синий. Нам достался последний вариант, и впечатления от него мы уже описывали в обзоре обычного 12 Pro. Если вкратце: очень красиво и свежо. Хотя, субъективно, зеленый в прошлом поколении выглядел интереснее.
Apple iOS, экран 6.7" OLED (1284x2778), Apple A14 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3687 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
Модель весит 228 граммов, но с учетом размеров вес не кажется неестественно большим. К примеру, обычный iPhone 12 Pro казался тяжеловатым для своих габаритов, а огромный Max просто не может быть пушинкой. В смартфоне по умолчанию 128 ГБ пространства — наконец-то Apple сделала такой объем базовым вместо несерьезных 64 ГБ для аппарата за $1100.
Слева направо: iPhone 12 mini (его обзор мы опубликуем в ближайшее время), iPhone 12 Pro, iPhone XS Max, iPhone 12 Pro Max
Дисплей, как и ожидалось, фантастический. Как и раньше, главное преимущество модели Max является ее же основным недостатком. Экран безупречен для просмотра видео, пролистывания соцсетей и веб-серфинга. Но для комфортной работы держать его нужно двумя руками. Смартфон ну очень большой, и при стандартном хвате рукой, когда большой палец занесен над нижней областью дисплея (где обычно находится клавиатура), подушки остальных пальцев едва-едва дотягиваются до граней. То есть работать с аппаратом можно и одной рукой, вопросов нет — но тогда появляется большой риск уронить аппарат, особенно если вы не используете какой-нибудь шершавый чехол: матовое стекло довольно скользкое.
Однако даже при таком обстоятельстве все равно понимаешь: 6,7-дюймовый дисплей стоит этих неудобств. Особенно если уже привык к прошлым поколениям Max. Даже 6,1-дюймовый Pro — смартфон с очень даже неплохой диагональю — кажется каким-то маленьким. Пусть Max не влезает в карманы (а те, в которые помещается, оттягивает из-за большого веса), писать текст одной рукой некомфортно и в целом он совершенно неудобный, но гигантский экран решает. Если нужно постоянно работать с медиаконтентом, составлять письма, переписываться в мессенджерах, ваш выбор — за Max-версией. С ней и iPad может оказаться не нужен. Другое дело, что дополнительные 0,2 дюйма совсем не критичны. Но увеличивать диагональ еще больше уже просто некуда — и так до
Самый мощный iPhone
По начинке iPhone 12 Pro Max совпадает с 12 Pro: шестиядерный чип A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти. Но были подозрения, что Apple «зажмет» топовую мощность именно для Max: все-таки раз это самый-самый флагман, то он и должен быть наиболее производительным. Так и оказалось, причем результаты довольно сильно отличаются: Max пробил планку в 602 тыс. баллов в AnTuTu, а 6,1-дюймовая «прошка» взяла 573 тыс. очков.
Камера тоже стала лучше
Другой важный аргумент в пользу Max, помимо суперэкрана, — это камера. Блок с тремя сенсорами и LiDAR-сканером просто гигантский даже в сравнении с iPhone 12 Pro. Но это и хорошо: пусть к эстетике есть вопросы (язык не поворачивается назвать такую камеру красивой), зато увеличенный размер фотосенсоров обещает давать более качественную картинку, особенно при слабом освещении.
Во-первых, здесь другой сенсор телефото: f/2.2 вместо f/2.0, зато увеличение лучше — вплоть до 12×. Во-вторых, снимки при слабом освещении более чем достойные, особенно если держать смартфон без малейшего сдвига. Но все это раскрывается лишь при съемке с плохим освещением. Примеры фото:
12-кратный зум:
Фото на трехсекундной выдержке, источник света примерно в 3 метрах за смартфоном:
Apple сделала упор на главные плюсы линейки Max: экран и камеру. Прибавка в две десятых дюйма — приятный бонус, пусть его и не назовешь очень уж существенным. С камерой тоже все интересно: серия Pro теперь отличается от обычных моделей только фотосенсорами (и 6 ГБ ОЗУ вместо 4), и компания уже продвигает ее именно как инструмент для съемки. Модель Max получила улучшения еще и относительно обычного Pro, что делает камеру вообще лучшей среди всех iPhone. А скоро еще и формат ProRAW должен подъехать.
При этом надо хорошо понимать, стоит ли переплачивать не только за Pro, но еще и за Max в вашем конкретном случае: работать со смартфоном не особо удобно из-за размеров; камера классная, но и в iPhone 12 Pro на нее грех жаловаться; лучше показатели в бенчмарке — чисто самолюбие потешить, при обычном использовании разницы нет и не может быть. В остальном это самый бескомпромиссный iPhone, который полностью оправдывает свое длинное название.
9,5
Оценка Onliner
Лучший iPhone, если не расстаетесь со смартфоном на протяжении всего бодрствования и особенно если он нужен в рабочих целях. В остальном жертвовать комфортом ради огромного экрана большого смысла нет.
Нравится
Шикарный экран
Камеры прокачали еще сильнее
Дизайн посвежел
Запредельная мощность
Не нравится
Скользкий. Это большая проблема с учетом его размеров
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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