Еще больше и лучше. Обзор короля iPhone 12 Pro Max

Источник материала: Onliner В этом году Apple подтянула диагонали iPhone: модель Pro подросла с 5,8 до 6,1 дюйма, а Pro Max — на две десятых дюйма, аж до 6,7. Версия Max с момента появления (в поколении XS) и раньше была настоящей «лопатой», а сейчас стала еще чуточку больше. Но это сделало флагман лишь лучше: Max и до этого выбирали за размер экрана. Причем габариты одинаково неудобны что при 6,5 дюйма, что при 6,7: комфорт использования прямыми гранями не улучшить.

Просто гигантский экран

Цвета совпадают с доступной палитрой для iPhone 12 Pro: серебристый, золотой, темно-серый и — новинка — синий. Нам достался последний вариант, и впечатления от него мы уже описывали в обзоре обычного 12 Pro. Если вкратце: очень красиво и свежо. Хотя, субъективно, зеленый в прошлом поколении выглядел интереснее.





Модель весит 228 граммов, но с учетом размеров вес не кажется неестественно большим. К примеру, обычный iPhone 12 Pro казался тяжеловатым для своих габаритов, а огромный Max просто не может быть пушинкой. В смартфоне по умолчанию 128 ГБ пространства — наконец-то Apple сделала такой объем базовым вместо несерьезных 64 ГБ для аппарата за $1100.



Слева направо: iPhone 12 mini (его обзор мы опубликуем в ближайшее время), iPhone 12 Pro, iPhone XS Max, iPhone 12 Pro Max

Дисплей, как и ожидалось, фантастический. Как и раньше, главное преимущество модели Max является ее же основным недостатком. Экран безупречен для просмотра видео, пролистывания соцсетей и веб-серфинга. Но для комфортной работы держать его нужно двумя руками. Смартфон ну очень большой, и при стандартном хвате рукой, когда большой палец занесен над нижней областью дисплея (где обычно находится клавиатура), подушки остальных пальцев едва-едва дотягиваются до граней. То есть работать с аппаратом можно и одной рукой, вопросов нет — но тогда появляется большой риск уронить аппарат, особенно если вы не используете какой-нибудь шершавый чехол: матовое стекло довольно скользкое.





Однако даже при таком обстоятельстве все равно понимаешь: 6,7-дюймовый дисплей стоит этих неудобств. Особенно если уже привык к прошлым поколениям Max. Даже 6,1-дюймовый Pro — смартфон с очень даже неплохой диагональю — кажется каким-то маленьким. Пусть Max не влезает в карманы (а те, в которые помещается, оттягивает из-за большого веса), писать текст одной рукой некомфортно и в целом он совершенно неудобный, но гигантский экран решает. Если нужно постоянно работать с медиаконтентом, составлять письма, переписываться в мессенджерах, ваш выбор — за Max-версией. С ней и iPad может оказаться не нужен. Другое дело, что дополнительные 0,2 дюйма совсем не критичны. Но увеличивать диагональ еще больше уже просто некуда — и так до iPad mini (7,9 дюйма) осталось недалеко.





Самый мощный iPhone

По начинке iPhone 12 Pro Max совпадает с 12 Pro: шестиядерный чип A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти. Но были подозрения, что Apple «зажмет» топовую мощность именно для Max: все-таки раз это самый-самый флагман, то он и должен быть наиболее производительным. Так и оказалось, причем результаты довольно сильно отличаются: Max пробил планку в 602 тыс. баллов в AnTuTu, а 6,1-дюймовая «прошка» взяла 573 тыс. очков.

Камера тоже стала лучше

Другой важный аргумент в пользу Max, помимо суперэкрана, — это камера. Блок с тремя сенсорами и LiDAR-сканером просто гигантский даже в сравнении с iPhone 12 Pro. Но это и хорошо: пусть к эстетике есть вопросы (язык не поворачивается назвать такую камеру красивой), зато увеличенный размер фотосенсоров обещает давать более качественную картинку, особенно при слабом освещении.





Во-первых, здесь другой сенсор телефото: f/2.2 вместо f/2.0, зато увеличение лучше — вплоть до 12×. Во-вторых, снимки при слабом освещении более чем достойные, особенно если держать смартфон без малейшего сдвига. Но все это раскрывается лишь при съемке с плохим освещением. Примеры фото:



iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro

12-кратный зум:





Фото на трехсекундной выдержке, источник света примерно в 3 метрах за смартфоном:





Apple сделала упор на главные плюсы линейки Max: экран и камеру. Прибавка в две десятых дюйма — приятный бонус, пусть его и не назовешь очень уж существенным. С камерой тоже все интересно: серия Pro теперь отличается от обычных моделей только фотосенсорами (и 6 ГБ ОЗУ вместо 4), и компания уже продвигает ее именно как инструмент для съемки. Модель Max получила улучшения еще и относительно обычного Pro, что делает камеру вообще лучшей среди всех iPhone. А скоро еще и формат ProRAW должен подъехать.

При этом надо хорошо понимать, стоит ли переплачивать не только за Pro, но еще и за Max в вашем конкретном случае: работать со смартфоном не особо удобно из-за размеров; камера классная, но и в iPhone 12 Pro на нее грех жаловаться; лучше показатели в бенчмарке — чисто самолюбие потешить, при обычном использовании разницы нет и не может быть. В остальном это самый бескомпромиссный iPhone, который полностью оправдывает свое длинное название.

9,5 Оценка Onliner Лучший iPhone, если не расстаетесь со смартфоном на протяжении всего бодрствования и особенно если он нужен в рабочих целях. В остальном жертвовать комфортом ради огромного экрана большого смысла нет. Нравится Шикарный экран Камеры прокачали еще сильнее Дизайн посвежел Запредельная мощность Не нравится Скользкий. Это большая проблема с учетом его размеров

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