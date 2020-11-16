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«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках

16.11.2020 10:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Александр Шугай. Фото предоставлено автором

Александр Шугай начал работать еще в восьмом классе — хотел быть финансово независимым от родителей. А в 2014 году он вместе с другом открыл собственный бизнес по установке натяжных потолков. Через некоторое время партнеры расстались, и с тех пор Александр управляет компанией GuteHouze один. О том, как ребята строили свой бизнес, почему вынуждены были разойтись и как компания выживает в сложных экономических условиях сегодня, Александр рассказал в материале.

— Я белорус, хоть и родился в Хабаровске. С двухлетнего возраста живу в Беларуси — отец военный, семья много переезжала. С 8 класса летом я подрабатывал разнорабочим, помогал строить шахты в метро. Хоть у семьи и был неплохой доход, мне уже в таком возрасте хотелось иметь свои карманные деньги и не зависеть от родителей.

Я окончил гимназию, учился в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), стал инженером-программистом. Но по специальности работать не хотел, больше нравилась проектная работа, где можно больше общаться с другими людьми. Пошел работать проектным менеджером в компании, которая строила центры обработки данных.

Скинулись по $ 400 и запустили бизнес

Еще в 2014 году вместе со школьным товарищем мы решили попробовать вести свой бизнес, не уходя из найма. Открыли ИП и стали заниматься натяжными потолками. Начать было несложно. Купили комплект инструментов (скинулись на него по $ 400), наняли монтажную группу — двух парней, которые монтировали потолки за сдельную оплату. Сами ездили на замеры — партнер в первой половине дня, я вечером после работы.

Название «Хороший дом» я придумал сам. Решили записать его на немецком из-за отсылки к немецким материалам, которые мы использовали, и к традиционной немецкой надежности. Получилось GuteHouze.

Пригодились и мои знания инженера-программиста — привлек знакомых, с которыми вместе учились, с их помощью сделал для нас сайт. Сам запускал на него контекстную рекламу на $ 10–15 в день. Определил «целевку»: оказалось, это замужние женщины от 25 до 45 лет, с доходом средним и выше. Смотрел обучающие вебинары на тему продвижения, читал статьи. Открыл для себя, что большинство контекстной рекламы настроено на посредственном уровне и можно сделать на порядок лучше.

Например, я понял, что нам нужно собрать большое семантическое ядро — раза в 2−3 больше чем у конкурентов, это около 2000 слов. И было бы неплохо разработать автоматические скрипты регулирования ставок. Скрипт может точнее регулировать ставку, чем «Автоматизированные правила» («автоправила» — это повышение/понижение ставок, изменение бюджета, отключение кампаний, объявлений или ключевых слов, которые можно запускать в четко установленное вами время), и при этом позволяет не завышать ставки и не переплачивать.

Так, чтобы уменьшить количество работы в аккаунтах, мы сделали скрипт, позволяющий удерживать нужную позицию для отмеченных ярлыками ключевых слов.

От листовок в подъездах и рекламы в лифтах мы сознательно отказались — это долго, дорого и сложно отследить эффективность. Контекст до сих пор остается одним из основных инструментов нашего интернет-продвижения.

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Фото предоставлено автором

А вообще, задействуем много инструментов:

1. Поисковая оптимизация сайта (SEO — Search Engine Optimization) — это неотъемлемая часть комплекса работ по поисковому продвижению и раскрутке ресурса в поисковых системах. По ключевым запросам к нам приходят горячие и качественные лиды, которые быстро конвертируются в замер и договор.

2. Умные кампании (SDC) — это автоматизированные кампании в контекстно-медийной сети Google. Ставки назначаются на основе заданной вами целевой цены за конверсию. Теперь уже не обязательно настраивать таргетинг, рассчитывать ставки и создавать объявления, потому что эти операции в умных кампаниях автоматизированы:

  • Автоматическое назначение ставок. Ставки назначаются для каждого аукциона с учетом целевой цены за конверсию и вероятности совершения конверсии. Такой подход позволяет добиться наилучших результатов.
  • Автоматический таргетинг. Оптимизация таргетинга происходит в процессе проведения кампании, то есть со временем объявления начинают чаще показываться там, где они наиболее эффективны. Если возможно, в умных кампаниях в контекстно-медийной сети используется динамическое привлечение клиентов, при котором элементы фида сопоставляются с готовностью пользователей к конверсии.
  • Автоматическое создание объявлений. Вам нужно просто загрузить объекты (заголовки, описания, изображения и логотипы), из которых будут составляться объявления, совместимые практически со всеми местами размещения в контекстно-медийной сети.

Для нас это относительно новый тип рекламы, пока заливаем туда тестовые бюджеты.

3. РСЯ (Рекламная сеть Яндекса). Это система размещения рекламных объявлений на сайтах — партнерах Яндекса и на страницах его сервисов. РСЯ включает в себя более 40 000 партнеров, среди которых Avito.ru, mail.ru, sports.ru и многие другие. РСЯ показывает пользователю ту информацию, которой он интересуется. Это определяет высокую эффективность и низкий порог негатива тематического контекста. Но пока мы видим, что лиды с такой рекламы приходят, как правило, менее горячие, и цикл сделки более длительный по сравнению с теми, кто пришел из поиска.

Аналитику проводим в разрезе всех рекламных источников, где самым важным показателем является ROAS — рентабельность инвестиций в рекламу. Сейчас для нас хороший показатель рекламного бюджета — 10% от выручки.

Учились на первых заказах

Хоть я и работал на стройке, но сам отделку никогда не выполнял, опыта в этом у меня не было. Бригада, которую мы наняли, раньше занималась отделкой стен, но в потолках была «нулевой». Так что, по сути, мы тренировались монтажу потолка на первых клиентах. Делать работу замерщика я тоже учился на ходу — советовался с людьми, которые давно в этой сфере, смотрел ролики на YouTube.

На первых этапах были и трудности, и курьезные моменты, и конфликты с клиентами. Например, сделали монтаж потолка ниже, чем нужно. Пришлось все демонтировать и передвигать конструкцию выше, шпаклевать дырки в стене, переклеивать обои — все это за наш счет, примерно на $ 350 минус получился.

В первые месяцы назвать бизнесом то, что мы делали, было сложно. Заказов было 1−2 в месяц, боялись брать новые до того, как выполнили предыдущие. Аналитику мы почти не проводили, так что наши вложения окупились месяца через 4. В основном из-за неграмотного управления. Я имею в виду отсутствие аналитики показателей компании в разрезе основных составляющих: маркетинг, продажи, сам продукт, контроль исполнения обязательств сотрудниками, найм и так далее. При грамотном подходе все окупилось бы в 2 раза быстрее.

К тому же я все еще продолжал параллельно работать на основной работе и не мог полностью все силы отдавать бизнесу. Так прошло месяцев 9−10.

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Фото предоставлено автором

Разошлись во мнениях и расстались с партнером

Если в начале работы наша маржинальность составляла 25−30%, то в 2014 году случился кризис, и она упала до 10−15%. К тому времени мы вышли на 20−30 заказов в месяц, наняли вторую бригаду и замерщика.

Цены поднять сильно не могли: хоть курс доллара и вырос, зарплаты в белорусских рублях оставались прежними, и люди были не готовы платить за наши услуги больше. Я понимал, что кризис быстро не пройдет, и, скорее всего, придется дальше работать с рентабельностью 5−7%, «брать объемом».

Когда стало более или менее понятно, как работать в кризис, — обострились отношения с партнером из-за разного видения вовлеченности собственника в процессы. Он считал, что проектом нужно заниматься минимально, все делегировать сотрудникам. А я старался все контролировать сам, хотел лично развивать бренд и команду.

Так что мы решили разойтись и продолжить вести дела каждый самостоятельно. Разделили оборудование, людям дали возможность выбора — с кем дальше работать (обе бригады остались со мной). Название компании придумал я, поэтому оно также досталось мне. Бывший партнер, насколько знаю, потолками уже не занимается.

Ушел из найма и сосредоточился на бизнесе

Так в 25 лет я остался единоличным владельцем бизнеса. Решил, что нужно сделать выбор: или вкладывать 100% ресурсов в развитие компании, или оставаться в найме. Свое дело привлекало меня больше, поэтому написал заявление об увольнении.

Для начала я снял офис и стал наращивать рекламу. Сделал упор на ассоциированные конверсии, то есть множественные рекламные касания с клиентами: контекстно-медийная сеть, Яндекс.Директ, Google, Instagram. Раньше человек принимал решение о покупке быстрее: нашел компанию в контексте — записался на замер — сделал покупку. Сейчас чаще так: оставил заявку, но не записался на замер, решил подумать. А после увидел рекламу в Instagram и уже тогда сделал покупку.

Заметил, что средний чек выше, если клиент пришел из рекламы в Instagram — в среднем $ 500 против $ 300, если он пришел из контекста.

Причину я вижу в том, что в Instagram мы можем сами управлять спросом, то есть показывать рекламу на нужные нам аудитории и предлагать высокомаржинальные продукты.

Для работы с соцсетями я нанял сторонних подрядчиков, но сам тоже этим занимаюсь. Недавно вместе внедрили сквозную аналитику: по каждому запросу в контекстной рекламе видим, сколько получаем конверсий в продажу, а не просто количество кликов или вызовов на замеры.

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Фото предоставлено автором

Попутно стал добирать персонал, проводил собеседования, обучал замерщиков и монтажников. Чаще всего в этом бизнесе стараются нанять бригаду с опытом, но я шел «от обратного»: брал людей без опыта монтажа потолка, но с опытом в отделке.

Заметил, что часто бригады, которые и монтируют электрику, и натягивают потолок, могут «косячить» — небрежно монтировать светильники, профиль на стену. Сразу все красиво, потолок закрывает все дефекты, но проблемы могут возникнуть через год-полтора. А мне хотелось, чтобы работа была сделана на совесть. Выход нашел в том, чтобы поручить выполнение этих работ разным людям.

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Не хотели отдавать клиентов и запустили еще 2 направления

Со временем я обратил внимание, что запросы аудитории растут, и решил расширять линейку. Если раньше рынок был ограничен только одноуровневыми потолками, то сейчас есть огромное количество вариантов дизайна натяжных потолков — парящие линии (с подсветкой по периметру), трековые системы (с движущимися светильниками на рельсе), спот-ниши, контурные потолки и т.д.

А еще нас постоянно спрашивали: «Что делать раньше — шкаф-купе или потолки?» или «Порекомендуйте, к кому обратиться за шкафом-купе?» Первоначально эти лиды мы отдавали нашим партнерам по мебели (а они взамен нам — лидов по потолкам). Но такие запросы были регулярны, а отдавать клиентов кому-то — рисковать, что им не понравится качество услуги, на которую мы не влияем. В итоге мы просто открыли отдельное направление по шкафам-купе. Я взял опытного сотрудника в штат, сейчас он вырос до партнера в мебельном направлении.

В середине 2020 года запустили третье направление — рольшторы. Про организацию оконных групп тоже были постоянные вопросы, а один из наших замерщиков когда-то работал с этим направлением, умел делать замеры. Я заинтересовался этим продуктом, и сейчас мы заказываем ткани и все комплектующие и делаем монтаж.

Доходы от трех направления бизнеса сейчас распределяются так: 50% приносят потолки, 40% шкафы, 10% — рольшторы.

Команда и инструменты в борьбе с конкурентами

Бизнес работает в CRM-системе, мы постоянно ее дорабатываем под наши бизнес-процессы. Например, недавно внедрили систему видеообучения, когда специалист может ознакомиться с продуктом сам, с минимальным вмешательством куратора. Есть свой обучающий центр для монтажников. Новички тренируются не на реальных заказах, а в закрытом помещении, где установлен специальный куб — имитация потолка. Руководит процессом инструктор.

Сейчас у нас работают более 70 человек, 36 из которых — монтажники. Сотрудников нанимает HR, все проходят несколько этапов тестирования. Монтажникам, например, на испытательном задании мы предлагаем собрать еще и мини-пазл. Так становится понятно — сможет ли человек выйти из нестандартной ситуации, когда нужно будет что-то смастерить в пространстве заказчика.

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Фото предоставлено автором

В целом я хотел бы сказать, что рынок натяжных потолков в Беларуси хорошо развит, найти хороших специалистов несложно, выбор есть. Но, с другой стороны, в этом есть и определенный минус: ниша высококонкурентная, есть мощные игроки, которым по 10−15 лет. Мы постоянно мониторим, какие условия и продукты они предлагают, и стараемся отстраиваться. Например, в последнее время мы внедрили:

  • Мы решили, что будем принимать карты рассрочки. Они позволяют людям тратить больше и особенно эффективно работают в ритейле, но в нашем бизнесе оплаты по ним тоже окзались востребованы
  • Ввиду эпидемиологической ситуации мы, при необходимости, обеспечиваем финансовый сервис в онлайне: по фотографии договора отправляем запрос в банк, ответ получаем тоже удаленно
  • Выбирая программу лояльности, остановились на накопительной системе баллов.

    Это самая распространенная и простая модель, при которой постоянным клиентам начисляют баллы за покупки, а при следующем обращении в компанию эти баллы можно обменять на полезные подарки. Внедряя такую систему лояльности, важно не усложнять — большинство клиентов просто не станут разбираться в особенностях вашей системы.

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Кроме этого, мы построили очень четкий процесс по взаимодействию с заказчиками:

  • Создали колл-центр, который принимает входящие звонки. Обучаю и контролирую работу специалистов я сам. Есть сервис-менеджер, который работает с рекламациями
  • После оформления заявки отправляем на место замерщика
  • Если проект сложный, то наш 3D-дизайнер рисует, как будет выглядеть потолок после монтажа.

Все эти инструменты в совокупности могут помочь увеличить продажи на 10−15%.

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Фото предоставлено автором

Выжить и не «сдуться»

Каждый год я начинаю с того, что пишу цели на год — порядка 15−20 пунктов. Этот список всегда на виду, все важное держу в фокусе. Каждый год ставлю цель вырасти по выручке и чистой прибыли минимум в два раза. 2020-й — это первый год, когда удается не все из желаемого. Он еще не закончился, но я уже вижу, что хорошим результатом будет +30% по выручке до конца года. 2020 год напоминает быстрый бег по идущему вниз эскалатору — работали на износ, приросли в белорусских рублях, но из-за роста курса сохранили прежние объемы в долларах.

В целом цифры такие: рентабельность продукта снизилась до 9%. Средний чек упал процентов на 20.

Но кризис работает как своеобразный «санитар леса»: при падении рынка сметает тех, кто работает неэффективно. Я воспринимаю это как «натягивание рогатки»: даже если и будет спад клиентской активности, можно использовать время для перегруппировки, повышения рентабельности продуктов, обучения персонала. Как только сложные времена закончатся, все это позволит компании «выстрелить».

А чтобы поддержать личную мотивацию, постоянно читаю, слушаю аудиокниги. Прохожу обучение по маркетингу, продажам и саморазвитию, трачу на это около $ 10 000 в год. Увлекаюсь спортом: езда на велосипеде и на мотоцикле, плавание, дайвинг — у меня за плечами более 200 погружений и сертификат дайв-мастера:)

«Словно бежишь против хода эскалатора!» Как белорус из Хабаровска зарабатывает на натяжных потолках
Фото предоставлено автором

Планы: новые продукты, филиалы и шоурум

Чтобы бизнес развивался, нужно постоянно обучаться самому и обучать сотрудников. Так, например, мы сейчас осваиваем создание проектов по освещению с точными расчетами и зонированием. Раньше такого не делали, будем пробовать. Кроме этого:

  • Продолжаем мониторить рынок и запускать новые интересные продукты
  • Сейчас открываем шоурум в Минске
  • Собираемся открывать свои филиалы в регионах, начнем с Гродно. После Минска это второй по уровню жизни регион Беларуси: люди занимаются торговлей, рядом польская граница. Еще зимой начинали подыскивать в Гродно помещение, но ситуация с ковидом эти планы временно «заморозила». Затем — на очереди Витебск
  • Готовимся выйти за пределы страны. Планируем открывать филиал в Вильнюсе. Сейчас там работает один из наших бывших монтажников. Он хорошо знает особенности местного рынка — это очень нам помогает.

А из ближайших личных планов — подняться на гору Килиманджаро и переплыть Босфор. В 2021 году планирую сертифицироваться на AFF (скайдайвинг). Вообще, я уверен, что жить нужно драйвово, — тогда и в бизнесе все будет так же!

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Александр Шугай начал работать еще в восьмом классе - хотел быть финансово независимым от родителей. А в 2014 году он вместе с другом открыл собственный бизнес по...
 
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