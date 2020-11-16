В Волковысском районе Renault выехал на встречку и врезался в фуру

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Волковысском районе, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 13 ноября. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Renault двигался по трассе Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи со стороны районного центра. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру Volovo, которой управлял 43-летний мужчина. После столкновения оба транспортных средства оказались за пределами дороги.



Фото: ГАИ



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что права он получил в июне этого года.