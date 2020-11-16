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В Волковысском районе Renault выехал на встречку и врезался в фуру

16.11.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Волковысском районе, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 13 ноября. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Renault двигался по трассе Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи со стороны районного центра. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру Volovo, которой управлял 43-летний мужчина. После столкновения оба транспортных средства оказались за пределами дороги.


Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что права он получил в июне этого года.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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