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«Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно». Актуальный гайд по Минску, без которого не выжить

16.11.2020 10:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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За время протестов Минск сильно изменился. Видимо, поэтому писатель Саша Филипенко решил сделать актуальный путеводитель по нашему городу. Может показаться, что он юмористический, но это не так. По приезде вас ожидает именно такая реальность. 

«Метро работает, но пять дней в неделю. Мобильный интернет тоже. Ковида нет, но всё чаще есть. На улицах грязно – повсюду взводы мусора. 

Все лучшие рестораны закрыты, галереи тоже. Если за утренней чашечкой кофе вы любите читать свежую и независимую прессу – помогите с её публикацией и распространением. 

Если хотите посмотреть постановки национального драматического театра – привезите с собой актеров (местных уволили). 

Если вы журналист – вас не пустят. Если бывший студент – тоже. Если вы бездарный пропагандист или штрейкбрехер – вам будут рады и, так как у нас Союзное государство, визы вам не нужны. 

Если вы не знаете какую одежду взять в дорогу – выбирайте спортивное и не забывайте про пуховики – у нас не холодно, но в них удобнее спать на нарах.

Если любите кататься на велосипеде – велодорожек много, но вы фашист. Почему? Этого бесполезного вопроса в Беларуси давно нет. 

Если встретите человека с камерой или пустым взглядом – это тихарь. Он безобиден, можно покормить с руки. Человек с языком в жопе – футболист национальной футбольной сборной. Если такой же, но повыше – известный хоккеист. 

С красно-зелеными флагами гулять можно, с бело-красно-белыми нельзя. Ничего не перепутайте! 

В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя. Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно. 

Наркотиков в городе нет – все сожрали ОМОНовцы. Если к вам пристает агрессивно настроенный человек – не спорьте – это милиционер. Если рядом остановился микроавтобус – бегите, но не трусцой, а во всю мощь. 

В общем, добро пожаловать в Минск, ничего не бойтесь и много гуляйте – могут и не посадить – все тюрьмы переполнены». 

Фото обложки: TUT.by 

 
Теги: Минск
 
 
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За время протестов Минск сильно изменился. Видимо, поэтому писатель Саша Филипенко решил сделать актуальный путеводитель по нашему городу. Может показаться, что...
 
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