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День борьбы с анорексией: звезды, победившие серьезную болезнь

16.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День борьбы с анорексией отмечается 16 ноября. Анорексия - одна из самых распространенных болезней современности и актуальная повестка дня. В погоне за своим идеалом многие девушки начинают отрицать голод и доводят себя до истощения. Недостаточно стройная, недостаточно красивая, недостаточно хрупкая - самокритика пациентов не знает границ и доводит молодых девушек до нервных срывов, голодных обмороков и даже больничных капельниц.

© Pixabay
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Победившие анорексию звезды призывают поклонниц восстановить пищевое поведение и попросить о помощи, пока не стало слишком поздно. А кто же вошел в список жертв анорексии - читайте в подборке Sputnik.

Виктория Бекхэм

Экс-перчинку Spice Girls постоянно критикуют за ее худобу. Один супермаркет даже запустил рекламу пиццы, уверяя - их бортики тоньше, чем жена футболиста Бекхэма. Виктория обиделась и сразу же подала в суд. И все же дизайнер не отрицает свою одержимость стройностью, предпочитая достигать ее правильным питанием и спортом. Кстати, Бекхэм первая из звезд, кто выпустил книгу о борьбе с анорексией и подробно рассказала о сложной странице в своей жизни.

Кира Найтли

Долгие годы таблоиды обвиняли актрису в анорексии, но Найтли только пожимала плечами и настаивала на "природе". Однажды у матери звезды лопнуло терпение: она дала откровенное интервью, где рассказала, что дочь старается набрать вес и сидит на гамбургерах, а свою фигуру унаследовала от отца. Глядя на некоторые фото, поклонники отказались верить в подобное.

Анджелина Джоли

Причиной болезненной худобы Джоли стало трагическое событие - смерть мамы. Актриса впала в депрессию, с головой ушла в работу и просто перестала есть. Тогда Брэд Питт начал бить тревогу, рассказывая о голодных обмороках жены. Оправившись от горя, Джоли начала есть, но так и не смогла вернуть форму Лары Крофт.

© AP / CHRIS PIZZELLO
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Мэри-Кейт Олсен

В начале 2000-х Олсен призналась, что анорексия стала "нездоровым откликом ее тела" на пристальное внимание СМИ и всемирную популярность, которая свалилась на них с сестрой. Чтобы восстановить здоровье, актрисе пришлось пройти курс лечения в клинике, а после - влюбиться.

Лили Роуз Депп

Дочь Джонни Деппа всегда мечтала стать актрисой, как папа, или моделью, как мама Ванесса Паради.  Но девушка была очень не уверена в себе и своей фигуре. Лили постоянно изнуряла себя диетами, а после развода родителей просто перестала есть. Спустя время девушка поняла, что это путь в никуда и обратилась за помощью к психологу и начала исправлять свои ошибки.

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