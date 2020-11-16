ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В списке задержанных в воскресенье – больше тысячи человек

16.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: spektr.press

Среди них оказались в том числе известные в стране люди – врачи-онкологи.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», общее число задержанных на акциях протеста в воскресенье, 15 ноября, составило 1127 человек.

При этом акции в эти выходные не были массовыми – силовики просто не позволили людям сформировать колонны и проводили превентивные задержания. Против демонстрантов использовались спецсредства.

Самым циничным стал разгон людей в окрестностях и непосредственно на «Площади перемен» в Минске, где люди организовали мемориал, посвященный погибшему на днях Роману Бондаренко. Число стянутых во двор по ул. Червякова  силовиков намного превышало количество собравшихся там почтить память погибшего людей. В результате мемориал был разобран, цветы вывезены, а БЧБ ленточки, на защиту который выходил в том числе  Роман Бондаренко, срезаны.





Фото: tut.by

Сообщается также, что  воскресенье были задержаны известные в стране врачи-онкологи: замдиректора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова Павел Моисеев, заведующий оперблоком Андрей Полуянчик, заведующий отделением опухолей головы и шеи Евгений Кузьмин - кандидат наук, врач высшей квалификационной категории, обладателя звания «Врач года Республики Беларусь» 2014 года.




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди них оказались в том числе известные в стране люди – врачи-онкологи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики продолжают патрулировать «площадь Перемен» и окрестности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика