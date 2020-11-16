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В списке задержанных в воскресенье – больше тысячи человек
16.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spektr.press
Среди них оказались в том числе известные в стране люди – врачи-онкологи.
По данным незарегистрированного правозащитного центра
При этом акции в эти выходные не были массовыми – силовики просто не позволили людям сформировать колонны и проводили превентивные задержания. Против демонстрантов использовались спецсредства.
Самым циничным стал разгон людей в окрестностях и непосредственно на «Площади перемен» в Минске, где люди организовали мемориал, посвященный погибшему на днях Роману Бондаренко. Число стянутых во двор по ул. Червякова силовиков намного превышало количество собравшихся там почтить память погибшего людей. В результате мемориал был разобран, цветы вывезены, а БЧБ ленточки, на защиту который выходил в том числе Роман Бондаренко, срезаны.
Фото: tut.by
Сообщается также, что воскресенье были задержаны известные в стране врачи-онкологи: замдиректора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова Павел Моисеев, заведующий оперблоком Андрей Полуянчик, заведующий отделением опухолей головы и шеи Евгений Кузьмин - кандидат наук, врач высшей квалификационной категории, обладателя звания «Врач года Республики Беларусь» 2014 года.
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Среди них оказались в том числе известные в стране люди – врачи-онкологи.
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