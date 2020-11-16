В списке задержанных в воскресенье – больше тысячи человек

Источник материала: Ежедневник

фото: spektr.press

Среди них оказались в том числе известные в стране люди – врачи-онкологи.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна» , общее число задержанных на акциях протеста в воскресенье, 15 ноября, составило 1127 человек.

При этом акции в эти выходные не были массовыми – силовики просто не позволили людям сформировать колонны и проводили превентивные задержания. Против демонстрантов использовались спецсредства.

Самым циничным стал разгон людей в окрестностях и непосредственно на «Площади перемен» в Минске, где люди организовали мемориал, посвященный погибшему на днях Роману Бондаренко. Число стянутых во двор по ул. Червякова силовиков намного превышало количество собравшихся там почтить память погибшего людей. В результате мемориал был разобран, цветы вывезены, а БЧБ ленточки, на защиту который выходил в том числе Роман Бондаренко, срезаны.















Фото: tut.by

Сообщается также, что воскресенье были задержаны известные в стране врачи-онкологи: замдиректора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова Павел Моисеев, заведующий оперблоком Андрей Полуянчик, заведующий отделением опухолей головы и шеи Евгений Кузьмин - кандидат наук, врач высшей квалификационной категории, обладателя звания «Врач года Республики Беларусь» 2014 года.









