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Социальным работникам увеличат заплату с 1 января

16.11.2020 11:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

С 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания – надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8 до 12% их окладов

Повышение затронет более 34 тыс. работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

Что в итоге?

В результате в 2021 году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет на сумму от 35 до 130 рублей, или в среднем на 9%.

Кроме этого, наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется на новое - «надбавка за особенности профессиональной деятельности». При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что у социальных работников с 1 января 2021 года увеличится заработная плата. Это предусмотрено постановлением...
 
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