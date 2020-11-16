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Социальным работникам увеличат заплату с 1 января
Источник материала: Myfin
С 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания – надбавка за специфику работы в сфере социального обслуживания от 8 до 12% их окладов
Повышение затронет более 34 тыс. работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.
Что в итоге?
В результате в 2021 году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет на сумму от 35 до 130 рублей, или в среднем на 9%.
Кроме этого, наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется на новое - «надбавка за особенности профессиональной деятельности». При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.
Источник: Myfin.by
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