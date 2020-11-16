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Пашинян предложил военным разобраться со «скулящими» протестующими

16.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Армении Никол Пашинян посоветовал военным вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос со «скулящими под стенами» протестующими.

«Просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами. Горжусь вами», - высказался Пашинян в facebook.

Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook осудил заявление Пашиняна.

«Это очень опасное заявление, которым, по сути, делается призыв к гражданской войне. Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность, правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом. Необходимо предотвратить все попытки самосуда», — написал Татоян.

Заявление Пашиняна провоцировало отставку руководителя офиса вице-премьера Армении Варага Сисеряна.

«После заявления Пашиняна я решил написать заявление об отставке, прекратить свое членство в правящей партии «Гражданский договор», — написал Сисерян.

Также о намерении сложить депутатские полномочия сообщила в Facebook депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян. «С этого момента считаю бессмысленными свои полномочия. Прошу прощения за все ошибки», — написала Абраамян.

 
 
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Премьер Армении Никол Пашинян посоветовал военным вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос со «скулящими под стенами» протестующими.
 
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