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Прогноз: на этой неделе доллар будет дешеветь

16.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иностранные валюты на минувшей неделе продолжали дешеветь. Каких курсов доллара и евро можно ожидать во второй половине ноября?

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

– На прошедшей неделе на внешних валютных рынках все было достаточно спокойно. Евро незначительно снизился к доллару - с 1,1850 до 1,1810, или на 0,3%.
Движение российского рубля тоже было незначительным.

Доллар к российскому рублю за неделю не изменился и остался вблизи 77,3 российского рубля.

А евро снизился с 91,5 до 91,3 российского рубля, или на 0,3%.

Белорусский рубль на прошлой неделе укрепился. Подешевели сразу все три иностранные валюты: евро чуть больше, а доллар российский рубль - немного меньше.

Доллар за неделю снизился на 0,43%, евро подешевел на 0,71%, а российский рубль снизился на 0,45%.

В результате валютная корзина подешевела на 0,5%. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к корзине.

Что в итоге?

На начавшейся неделе все иностранные валюты вновь могут подешеветь, но совсем незначительно.

Доллар может снизиться до 2,56 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,01 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,31 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Иностранные валюты на минувшей неделе продолжали дешеветь. Каких курсов доллара и евро можно ожидать во второй половине ноября?
 
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