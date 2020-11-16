100 дней народного сопротивления. Только цифры

Свабода подытоживает, что произошло за это время. подытоживает, что произошло за это время.





Более миллиона протестующих

Только в Минске во время воскресных маршей за последние 100 дней в общей сложности вышли более миллиона человек.





Масштаб протестов - беспрецедентный для Беларуси. Никогда в истории не было таких длительных и таких массовых протестов. Количество их участников - довольно приблизительное и в большинстве случаев оценивалось журналистами по различным методикам. Публикуем информацию о маршах в Минске с оценкой количества участников различными масс-медиа.





Август

16.08 - более 200 тысяч (согласно TUT.BY) (по другим оценкам - не менее 300 тысяч)

23.08 - до 250 тысяч (по DW)

30.08 - более 100 тысяч (согласно DW)





Сентябрь

6.09 - более 100 тысяч (согласно TUT.BY)

13.09- не менее 100-150 тысяч (по информации БелаПАН и Интерфакс)

20.09 - более 100 тысяч (согласно DW)

27.09 - более 100 тысяч (согласно Интерфакс)





Октябрь

4.10 - более 100 тысяч (по информации БелаПАН)

11.10 - более 100 тысяч (по Радио Рация)

18.10 - до 30 тысяч (по Би-би-си)

25.10 - 200 тысяч (по оценкам Свободы)





Ноябрь

Трижды проходили марши в ноябре — 1, 8 и 11 ноября. Все эти протесты были жестоко разогнаны силовиками, у протестующих почти не было возможности собраться в одну колонну. Каждый раз вокруг мест сбора были тысячи людей, но оценить масштаб этих акций даже приблизительно довольно трудно.





Специализированные марши

Регулярно, еженедельно, в Минске проходят четыре марша:





Марш пенсионеров - каждый понедельник, участвуют несколько тысяч человек.





Марш людей с инвалидностью - каждый четверг, десятки участников.





"Женские марши" - каждую субботу, от нескольких сотен до десяти тысяч участниц.





Общий воскресный марш - каждое воскресенье, от нескольких десятков до 200-250 тысяч участников.





Протесты от Минска до деревень

Ежедневно акции протестов и "цепи солидарности" проходят почти во всех городах. В августе, например, прошли чрезвычайно крупные акции протеста в Гродно (30 тысяч человек вышли 23 августа), Могилеве (10 тысяч человек 16 августа). Протесты проходили даже в деревнях. Известно об использовании ОМОНа в деревне Лебедево Молодечненского района и задержании в Жодишках Сморгонского района.





Жертвы сопротивления

За все время во время протестов при различных обстоятельствах погибли не менее 4 человек. При этом власти и руководство МВД ни разу не признали, что люди погибли от рук силовиков. Эти люди на сегодня считаются жертвами протестов:





Александр Тарайковский, 34, года, Минск, застрелен на улице Притыцкого

Александр Вихор, 25 лет, , 25 лет, Гомель , умер после избиения в милиции

Геннадий Шутов, 43 года, , 43 года, Брест , застрелен

Роман Бондаренко, 31 год, Минск, избит до комы, умер в больнице





Также до сих пор неизвестны обстоятельства смерти еще нескольких человек. Их родственники и друзья считают, что они были убиты во время протестов.





Никита Кривцов, 28 лет, Жодино, найден повешенным

Александр Демидов, 25 лет, Боровляны, найден мертвым

Константин Шишмаков, 29 лет, Волковыск, совершил самоубийство

Артем Поруков, 19 лет, Минск, сбит машиной





Преследование протестующих

Официальных сведений о суммарном количестве задержанных, осужденных и избитых нет. Но Народное антикризисное руководство опубликовало такую статистику из внутреннего отчета МВД по состоянию на 13 ноября:





25 800 тысяч задержанных

24 000 административных протоколов (штрафы или аресты)

4 000 заявлений о насилии силовиков

Более 900 уголовных дел (по данным "Весны")









Ответственность за насилие

0 уголовных дел за избиения и насилие над мирными протестующими





Обращения профессиональных групп

Ряд профессиональных групп, в том числе известные спортсмены, медики, ученые, творцы, сделали публичные обращения к властям и выдвинули требования пересмотреть результаты выборов, прекратить преследование мирных граждан, выпустить всех политзаключенных. Больше всего высказались представители следующих профессий.





4 500 медиков

2 800 представителей научного сообщества

1 500 деятелей культуры и искусства

1 100 спортсменов