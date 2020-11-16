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Спрятавшиеся в квартирах защитники мемориала на «площади Перемен» смогли покинуть район

16.11.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большая группа защитников мемориала на «площади Перемен» (двор на столичной улице Червякова, где 11 ноября был избит активист Роман Бондаренко, который скончался на следующий день), спрятавшаяся в квартирах и подвалах расположенных рядом домов, смогла покинуть район.

Спрятавшиеся в квартирах защитники мемориала на «площади Перемен» смогли покинуть район

Местные жители приютили часть протестующих перед началом зачистки, которая началась около 16 часов 15 ноября. Силовики прочесывали район всю ночь и первые утренние часы, был введен паспортный режим.

Около 09:30 участники акции, в том числе журналисты, смогли выйти и покинуть район, в том числе благодаря помощи подъехавших автомобилистов.

 
 
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Большая группа защитников мемориала на «площади Перемен» (двор на столичной улице Червякова, где 11 ноября был избит активист Роман Бондаренко, который скончался...
 
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