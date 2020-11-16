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Обновление до macOS Big Sur превращает некоторые старые MacBook Pro в «кирпич»
Источник материала: Onliner
Значительное, по
Пользователи на форумах MacRumors, reddit и техподдержки Apple пишут, что решить проблему невозможно никаким из доступных способов (сброс, переход в безопасный режим, восстановление системы через сеть и так далее).
«Окирпичиваются» в основном 13-дюймовые MacBook Pro второй половины 2013 и начала 2014 годов. В Apple о проблеме, судя по всему, уже в курсе. Как рассказал один из владельцев ноутбука, в сервисе ему помогли, убрав один из компонентов HDMI, однако это не выглядит элегантным решением.
Так что владельцам упоминаемых ноутбуков, вероятно, стоит повременить с переходом на macOS Big Sur.
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Значительное, по данным MacRumors, количество владельцев ноутбуков Apple MacBook Pro 2013 и 2014 годов столкнулись с серьезной проблемой после обновления операционной системы до...
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