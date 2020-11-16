Обновление до macOS Big Sur превращает некоторые старые MacBook Pro в «кирпич»

Источник материала: Onliner

Значительное, по данным MacRumors, количество владельцев ноутбуков Apple MacBook Pro 2013 и 2014 годов столкнулись с серьезной проблемой после обновления операционной системы до версии Big Sur. Компьютеры после установки апдейта застревают на черном экране загрузки, не позволяя системе продвинуться дальше.

Пользователи на форумах MacRumors, reddit и техподдержки Apple пишут, что решить проблему невозможно никаким из доступных способов (сброс, переход в безопасный режим, восстановление системы через сеть и так далее).

«Окирпичиваются» в основном 13-дюймовые MacBook Pro второй половины 2013 и начала 2014 годов. В Apple о проблеме, судя по всему, уже в курсе. Как рассказал один из владельцев ноутбука, в сервисе ему помогли, убрав один из компонентов HDMI, однако это не выглядит элегантным решением.

Так что владельцам упоминаемых ноутбуков, вероятно, стоит повременить с переходом на macOS Big Sur.