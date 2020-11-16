Предложил погрузиться в автозак и проследовать в РУВД. Глава минского ОМОНа поговорил с людьми на «площади Перемен» — видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Telegram-канале гостелеканала ОНТ появилось видео, где Дмитрий Балаба, командир столичного ОМОНа, разговаривает с людьми на «площади Перемен». На снятом фрагменте силовик просит людей добровольно проследовать в автозаки и поехать в территориальное РУВД. Также глава минского ОМОНа пообещал, что никто не будет избит.

— Я за свои слова отвечаю, поэтому говорю еще раз: вам предлагали разойтись сегодня — неоднократно, — с этих слов командира минского ОМОНа начинается фрагмент видео.

— Никто не предлагал, — возражает женщина из толпы.

— Девушка, я на глупые вопросы не отвечаю. И чего вы мне говорите, что я буду вас убивать и так далее? Если вы хотите меня услышать, я вам говорю еще раз: уважаемые граждане, я предлагаю всем вам проследовать для установления ваших личностей в территориальное РУВД, погрузиться в транспорт. Вы будете доставлены... — здесь слова Балабы слышны неразборчиво, люди начинают громко возмущаться сказанному, но потом силовик продолжает: — Никто никого избивать не будет, это гарантии <...> Никто избит не будет, в территориальное РУВД те, кто не оказывает сопротивления, будут [неразборчиво].

«В какой еще стране мира милиция настолько тактична? Протестующих не единожды предупреждали: не разойдетесь — поедете в РУВД. Не разошлись. Кто виноват?» — так ОНТ прокомментировало эту видеозапись в своем Telegram-канале.