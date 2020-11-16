«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Источник материала: Onliner Четвертый месяц пошел, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Onliner уже изучил мобильные заграждения , бронетехнику , водометы . Рассказали и о том, на чем перевозят личный состав, — о бортовых грузовиках внутренних войск, о «характерных бусах» и всех остальных автобусах МВД РБ. Материал про «автозаки условные» , которые «для перевозки личного состава», мы опубликовали еще до выборов. Наряду со всей этой техникой МВД сейчас активно использует не совсем по прямому назначению и отнюдь не условные, а самые настоящие автозаки «для транспортирования лиц, находящихся под стражей». Сегодня изучаем именно эти машины.

Из всего многообразия спецтехники силовиков автозаки — самый древний тип. Особый транспорт для перевозки арестантов существовал уже при дедушке Ленине, да и при царе-батюшке тоже был. Более века этот тип спецтехники существует, и если в «мирные» времена он не особо заметен, то в современной Беларуси образца 2020 года стал неотъемлемой частью городского пейзажа, особенно по выходным.

Для начала на всякий случай напомним — зеленые МАЗы, наиболее известные как «автозаки», на самом деле техника совсем другого типа. Мы рассказывали об этом. Впрочем, официальное назначение («для перевозки личного состава») не мешает грузить в эти темно-зеленые фургоны задержанных на улицах. Принципиальная разница заключается в том, что большую часть времени на них перевозят все-таки сотрудников ОМОНа, а не задержанных. А вот внешне менее (но внутренне — более) мрачные компактные фургоны на базе среднетоннажных МАЗов, которые часто ездят с ними в одной колонне, предназначены только и исключительно для транспортировки «лиц, находящихся под стражей». Именно эти машины с серыми кузовами, где только одна дверь и одно окно, и есть настоящие автозаки.





Объективности ради надо сказать, что по минским городским улицам, особенно центральным, такие спецфургоны ездили всегда. СИЗО №1 на Володарского по сей день действует, а чуть больше 10 лет назад использовалась по прямому назначению и зона УЖ-15/1 ( Кальварийская тюрьма ), располагавшаяся на части площадей нынешнего ЖК «Каскад». Да и ЦИП на Окрестина находится недалеко от центра. Перевозки на заседания судов, обычное этапирование... Все это осуществлялось в дежурном режиме в самом центре города ежедневно. Так что автозак, проезжавший, например, по Немиге или проспекту Независимости, не был чем-то из ряда вон выходящим. Однако сейчас такие машины часто «дежурят» на парковках, а также вдоль улиц. Вот такого прежде не было.





Не было и столь активных уличных задержаний. Эпизодические задержания, конечно, бывали и во время прошлых избирательных кампаний, но не в таких масштабах. Раньше вполне справлялись с этой «работой» на самом деле не очень многочисленные зеленые спецфургоны ОМОНа. Сейчас задействованы и омоновские «вахтовки» , и «характерные бусы» . Наряду со всеми ними используются и настоящие тюремные автозаки, причем в приличном количестве.





Немаленький парк таких машин есть у внутренних войск. Если автозак идет в колонне вместе с бортовыми грузовиками , то с высокой степенью вероятности это спецмашина, принадлежащая именно внутренним войскам. Надежные внешние признаки — номера серии ВВ и эмблема внутренних войск на двери.





Внутренние войска предпочитают «компактную» модель на короткобазном среднетоннажном шасси МАЗ-457043. Официальное название этой машины — автомобиль специальный для перевозки заключенных АЗ-4570 «Любава». Внутри у него семь камер, по нормативам вмещающих до 17 «пассажиров» и пять мест для конвоиров. Были зафиксированы случаи, когда во время событий августа — ноября внутрь грузили гораздо больше людей.





Но внутренние войска не единственный оператор автозаков. Основной парк таких машин сосредоточен «под знаменами» охранно-конвойной службы МВД. Это отдельная структура в рамках Министерства внутренних дел. Эта служба предпочитает более вместительную модель на том же шасси, но с увеличенной базой.





У охранно-конвойной службы своя эмблема. Если на двери автозака наклейка круглая, то, значит, это машина не внутренних войск. Как правило, у автозаков охранно-конвойной службы красные номера.





Сейчас используются среднетоннажные МАЗы двух поколений — «старые» МАЗ-4570 и «новые» МАЗ-4371 «Корнет» (на заднем плане). Их легко отличить друг от друга по разным кабинам.





Автозаки новой модели на шасси МАЗ-4371 были отгружены заказчику в июле 2020 года. Разработчик и изготовитель тот же — ООО «НПП „Инжиниринг Авто“», выпускающее спецтехнику под маркой «Любава». Из описания: «для конвоирования спецконтингента в кузове-фургоне специального автомобиля оборудовано две одиночных, две двухместных, две трехместных и одна пятиместная камера временного содержания. Изделие может быть оборудовано системами кондиционирования и вентиляции, многоканального видеонаблюдения с сохранением информации на видеосервере». Кондиционер действительно здесь есть. «Комфорт» прогрессирует.





Хотя, конечно, про «комфорт» это сарказм. У нас нет фото интерьера именно этих машин, потому показываем российский аналог. Вряд ли они отличаются принципиально.





В камерах очень и очень неуютно и очень и очень непросторно. Людям с клаустрофобией лучше никогда не становиться пассажирами таких машин.





Примерно так камеры в отечественных автозаках выглядят еще со времен развитого СССР, когда основным грузовиком-автозаком был ГАЗ-53. Любопытно, что основным производителем автозаков для всего СССР, в том числе и для советской Белоруссии, была... крупная исправительно-трудовая колония в рабочем поселке Сухобезводное, расположенном недалеко от города Горький (сейчас Нижний Новгород). Да-да, автозаки строили сами заключенные. В Сухобезводном автомобили-автозаки строят и по сей день.





Есть и собственные белорусские традиции автозакостроения. В 1970-х Бобруйский опытно-механический завод для перевозки заключенных на объекты изготавливал специальные полуприцепы для тягачей МАЗ-504, ЗИЛ-130В1 и КАЗ-608. Стенки были деревянными, служили такие полуприцепы недолго. Правда, и возили в них не «особо опасных», а «химиков» на стройки.





А в конце 1990-х — начале 2000-х автозаки в Беларуси в промышленных масштабах изготавливало... Мы уверены, почти никто не угадает с первого раза!.. Министерство архитектуры и строительства РБ. Именно ему тогда подчинялся Дзержинский экспериментально-механический завод, который выпускал специальные автомобили-автозаки АС-10 и АС-20. Первая модель базировалась на шасси ГАЗ-53-12, вторая — на шасси ГАЗ-3307. Обе модели были рассчитаны на перевозку 18 заключенных с конвоирами. Такие машины были во всех областях Беларуси, сейчас почти все списаны.





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