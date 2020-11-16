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«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

16.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Четвертый месяц пошел, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Onliner уже изучил мобильные заграждения, бронетехникуводометы. Рассказали и о том, на чем перевозят личный состав, — о бортовых грузовиках внутренних войск, о «характерных бусах» и всех остальных автобусах МВД РБ. Материал про «автозаки условные», которые «для перевозки личного состава», мы опубликовали еще до выборов. Наряду со всей этой техникой МВД сейчас активно использует не совсем по прямому назначению и отнюдь не условные, а самые настоящие автозаки «для транспортирования лиц, находящихся под стражей». Сегодня изучаем именно эти машины.

Из всего многообразия спецтехники силовиков автозаки — самый древний тип. Особый транспорт для перевозки арестантов существовал уже при дедушке Ленине, да и при царе-батюшке тоже был. Более века этот тип спецтехники существует, и если в «мирные» времена он не особо заметен, то в современной Беларуси образца 2020 года стал неотъемлемой частью городского пейзажа, особенно по выходным.

Для начала на всякий случай напомним — зеленые МАЗы, наиболее известные как «автозаки», на самом деле техника совсем другого типа. Мы рассказывали об этом. Впрочем, официальное назначение («для перевозки личного состава») не мешает грузить в эти темно-зеленые фургоны задержанных на улицах. Принципиальная разница заключается в том, что большую часть времени на них перевозят все-таки сотрудников ОМОНа, а не задержанных. А вот внешне менее (но внутренне — более) мрачные компактные фургоны на базе среднетоннажных МАЗов, которые часто ездят с ними в одной колонне, предназначены только и исключительно для транспортировки «лиц, находящихся под стражей». Именно эти машины с серыми кузовами, где только одна дверь и одно окно, и есть настоящие автозаки.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Объективности ради надо сказать, что по минским городским улицам, особенно центральным, такие спецфургоны ездили всегда. СИЗО №1 на Володарского по сей день действует, а чуть больше 10 лет назад использовалась по прямому назначению и зона УЖ-15/1 (Кальварийская тюрьма), располагавшаяся на части площадей нынешнего ЖК «Каскад». Да и ЦИП на Окрестина находится недалеко от центра. Перевозки на заседания судов, обычное этапирование... Все это осуществлялось в дежурном режиме в самом центре города ежедневно. Так что автозак, проезжавший, например, по Немиге или проспекту Независимости, не был чем-то из ряда вон выходящим. Однако сейчас такие машины часто «дежурят» на парковках, а также вдоль улиц. Вот такого прежде не было.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Не было и столь активных уличных задержаний. Эпизодические задержания, конечно, бывали и во время прошлых избирательных кампаний, но не в таких масштабах. Раньше вполне справлялись с этой «работой» на самом деле не очень многочисленные зеленые спецфургоны ОМОНа. Сейчас задействованы и омоновские «вахтовки», и «характерные бусы». Наряду со всеми ними используются и настоящие тюремные автозаки, причем в приличном количестве.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Немаленький парк таких машин есть у внутренних войск. Если автозак идет в колонне вместе с бортовыми грузовиками, то с высокой степенью вероятности это спецмашина, принадлежащая именно внутренним войскам. Надежные внешние признаки — номера серии ВВ и эмблема внутренних войск на двери.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Внутренние войска предпочитают «компактную» модель на короткобазном среднетоннажном шасси МАЗ-457043. Официальное название этой машины — автомобиль специальный для перевозки заключенных АЗ-4570 «Любава». Внутри у него семь камер, по нормативам вмещающих до 17 «пассажиров» и пять мест для конвоиров. Были зафиксированы случаи, когда во время событий августа — ноября внутрь грузили гораздо больше людей.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Но внутренние войска не единственный оператор автозаков. Основной парк таких машин сосредоточен «под знаменами» охранно-конвойной службы МВД. Это отдельная структура в рамках Министерства внутренних дел. Эта служба предпочитает более вместительную модель на том же шасси, но с увеличенной базой.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

У охранно-конвойной службы своя эмблема. Если на двери автозака наклейка круглая, то, значит, это машина не внутренних войск. Как правило, у автозаков охранно-конвойной службы красные номера.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Сейчас используются среднетоннажные МАЗы двух поколений — «старые» МАЗ-4570 и «новые» МАЗ-4371 «Корнет» (на заднем плане). Их легко отличить друг от друга по разным кабинам.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Автозаки новой модели на шасси МАЗ-4371 были отгружены заказчику в июле 2020 года. Разработчик и изготовитель тот же — ООО «НПП „Инжиниринг Авто“», выпускающее спецтехнику под маркой «Любава». Из описания: «для конвоирования спецконтингента в кузове-фургоне специального автомобиля оборудовано две одиночных, две двухместных, две трехместных и одна пятиместная камера временного содержания. Изделие может быть оборудовано системами кондиционирования и вентиляции, многоканального видеонаблюдения с сохранением информации на видеосервере». Кондиционер действительно здесь есть. «Комфорт» прогрессирует.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Хотя, конечно, про «комфорт» это сарказм. У нас нет фото интерьера именно этих машин, потому показываем российский аналог. Вряд ли они отличаются принципиально.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

В камерах очень и очень неуютно и очень и очень непросторно. Людям с клаустрофобией лучше никогда не становиться пассажирами таких машин.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Примерно так камеры в отечественных автозаках выглядят еще со времен развитого СССР, когда основным грузовиком-автозаком был ГАЗ-53. Любопытно, что основным производителем автозаков для всего СССР, в том числе и для советской Белоруссии, была... крупная исправительно-трудовая колония в рабочем поселке Сухобезводное, расположенном недалеко от города Горький (сейчас Нижний Новгород). Да-да, автозаки строили сами заключенные. В Сухобезводном автомобили-автозаки строят и по сей день.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

Есть и собственные белорусские традиции автозакостроения. В 1970-х Бобруйский опытно-механический завод для перевозки заключенных на объекты изготавливал специальные полуприцепы для тягачей МАЗ-504, ЗИЛ-130В1 и КАЗ-608. Стенки были деревянными, служили такие полуприцепы недолго. Правда, и возили в них не «особо опасных», а «химиков» на стройки.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

А в конце 1990-х — начале 2000-х автозаки в Беларуси в промышленных масштабах изготавливало... Мы уверены, почти никто не угадает с первого раза!.. Министерство архитектуры и строительства РБ. Именно ему тогда подчинялся Дзержинский экспериментально-механический завод, который выпускал специальные автомобили-автозаки АС-10 и АС-20. Первая модель базировалась на шасси ГАЗ-53-12, вторая — на шасси ГАЗ-3307. Обе модели были рассчитаны на перевозку 18 заключенных с конвоирами. Такие машины были во всех областях Беларуси, сейчас почти все списаны.

«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ

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Теги: Минск
 
 
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Четвертый месяц пошел, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Onliner уже изучил мобильные заграждения,...
 
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