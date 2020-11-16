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«Для перевозки лиц, находящихся под стражей». Изучаем автозаки МВД РБ
Источник материала: Onliner
Четвертый месяц пошел, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Onliner уже изучил
Из всего многообразия спецтехники силовиков автозаки — самый древний тип. Особый транспорт для перевозки арестантов существовал уже при дедушке Ленине, да и при царе-батюшке тоже был. Более века этот тип спецтехники существует, и если в «мирные» времена он не особо заметен, то в современной Беларуси образца 2020 года стал неотъемлемой частью городского пейзажа, особенно по выходным.
Для начала на всякий случай напомним — зеленые МАЗы, наиболее известные как «автозаки», на самом деле техника совсем другого типа. Мы
Объективности ради надо сказать, что по минским городским улицам, особенно центральным, такие спецфургоны ездили всегда. СИЗО №1 на Володарского по сей день действует, а чуть больше 10 лет назад использовалась по прямому назначению и зона УЖ-15/1 (
Не было и столь активных уличных задержаний. Эпизодические задержания, конечно, бывали и во время прошлых избирательных кампаний, но не в таких масштабах. Раньше вполне справлялись с этой «работой» на самом деле не очень многочисленные зеленые спецфургоны ОМОНа. Сейчас задействованы и
Немаленький парк таких машин есть у внутренних войск. Если автозак идет в колонне вместе с
Внутренние войска предпочитают «компактную» модель на короткобазном среднетоннажном шасси МАЗ-457043. Официальное название этой машины — автомобиль специальный для перевозки заключенных АЗ-4570 «Любава». Внутри у него семь камер, по нормативам вмещающих до 17 «пассажиров» и пять мест для конвоиров. Были зафиксированы случаи, когда во время событий августа — ноября внутрь грузили гораздо больше людей.
Но внутренние войска не единственный оператор автозаков. Основной парк таких машин сосредоточен «под знаменами» охранно-конвойной службы МВД. Это отдельная структура в рамках Министерства внутренних дел. Эта служба предпочитает более вместительную модель на том же шасси, но с увеличенной базой.
У охранно-конвойной службы своя эмблема. Если на двери автозака наклейка круглая, то, значит, это машина не внутренних войск. Как правило, у автозаков охранно-конвойной службы красные номера.
Сейчас используются среднетоннажные МАЗы двух поколений — «старые» МАЗ-4570 и «новые» МАЗ-4371 «Корнет» (на заднем плане). Их легко отличить друг от друга по разным кабинам.
Автозаки новой модели на шасси МАЗ-4371 были отгружены заказчику в июле 2020 года. Разработчик и изготовитель тот же — ООО «НПП „Инжиниринг Авто“», выпускающее спецтехнику под маркой «Любава». Из описания: «для конвоирования спецконтингента в кузове-фургоне специального автомобиля оборудовано две одиночных, две двухместных, две трехместных и одна пятиместная камера временного содержания. Изделие может быть оборудовано системами кондиционирования и вентиляции, многоканального видеонаблюдения с сохранением информации на видеосервере». Кондиционер действительно здесь есть. «Комфорт» прогрессирует.
Хотя, конечно, про «комфорт» это сарказм. У нас нет фото интерьера именно этих машин, потому показываем российский аналог. Вряд ли они отличаются принципиально.
В камерах очень и очень неуютно и очень и очень непросторно. Людям с клаустрофобией лучше никогда не становиться пассажирами таких машин.
Примерно так камеры в отечественных автозаках выглядят еще со времен развитого СССР, когда основным грузовиком-автозаком был ГАЗ-53. Любопытно, что основным производителем автозаков для всего СССР, в том числе и для советской Белоруссии, была... крупная исправительно-трудовая колония в рабочем поселке Сухобезводное, расположенном недалеко от города Горький (сейчас Нижний Новгород). Да-да, автозаки строили сами заключенные. В Сухобезводном автомобили-автозаки строят и по сей день.
Есть и собственные белорусские традиции автозакостроения. В 1970-х Бобруйский опытно-механический завод для перевозки заключенных на объекты изготавливал специальные полуприцепы для тягачей МАЗ-504, ЗИЛ-130В1 и КАЗ-608. Стенки были деревянными, служили такие полуприцепы недолго. Правда, и возили в них не «особо опасных», а «химиков» на стройки.
А в конце 1990-х — начале 2000-х автозаки в Беларуси в промышленных масштабах изготавливало... Мы уверены, почти никто не угадает с первого раза!.. Министерство архитектуры и строительства РБ. Именно ему тогда подчинялся Дзержинский экспериментально-механический завод, который выпускал специальные автомобили-автозаки АС-10 и АС-20. Первая модель базировалась на шасси ГАЗ-53-12, вторая — на шасси ГАЗ-3307. Обе модели были рассчитаны на перевозку 18 заключенных с конвоирами. Такие машины были во всех областях Беларуси, сейчас почти все списаны.
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Четвертый месяц пошел, как на улицах Минска и других городов мы видим обилие спецтехники силовиков. Onliner уже изучил мобильные заграждения,...
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