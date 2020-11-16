ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тюнинг-ателье показало, как распаковывают универсал за $136 тысяч

16.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Американское подразделение тюнинг-ателье MTM получило на днях новенький Audi RS6 Avant Tribute Edition. Ребята обещают сделать с этой машиной «нечто выдающееся», ну а прежде чем приступить к работе, они сняли короткий ролик с распаковкой суперуниверсала.

Даже в гаражи культовых тюнинг-ателье не каждый день доставляют такие редкие машины, как RS6 в серии Tribute Edition. Немцы построили всего 25 таких универсалов. Серия посвящена легендарному Audi RS2 Avant. Tribute Edition имеет выполненные под заказ элементы снаружи и в салоне. От обычного RS6 данный автомобиль отличается черными акцентами на решетке радиатора, другими рейлингами на крыше и переделанным диффузором. Модели серии Tribute Edition окрашены в цвет Nogaro Blue, который должен напомнить о «заряженном» RS2.

У автомобиля 22-дюймовые колесные диски, спортивные кресла и дорогие материалы отделки (есть в том числе карбоновые вставки). В движение универсал приводит 4-литровый твин-турбо V8. Как и у обычного RS6, мотор выдает 591 л. с. и 800 Н·м. Движок работает в паре с 8-АКП и передает тягу на обе оси. Такой универсал способен ездить на скоростях до 305 км/ч. Первую сотню он набирает примерно за три с половиной секунды.

Команда MTM уже работала с этим двигателем, и тогда «восьмерка» развивала 1001 л. с. и 1249 Н·м. Тюнинг стоил $43 600. Цены на саму машину RS6 Tribute в США стартуют от $136 800 (на $26 805 дороже, чем обычный RS6).

Audi A7 II (4K) Рестайлинг 3.0TFSI, 2018 г.в., 49 000 км
серый, лифтбэк, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
153 751 р.
59 900$ / 50 711€
Audi A6 C7 Рестайлинг C7, 2016 г.в., 67 000 км
седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
59 036 р.
23 000$ / 19 472€
Audi e-tron I PRESTIGE Quattro 55 AWD, 2019 г.в., 10 586 км
голубой, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
237 814 р.
92 650$ / 78 437€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское подразделение тюнинг-ателье MTM получило на днях новенький Audi RS6 Avant Tribute Edition. Ребята обещают сделать с этой машиной «нечто выдающееся», ну а прежде чем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Камера Apple iPhone 12 Pro оказалась не лучше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика