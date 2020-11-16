Тюнинг-ателье показало, как распаковывают универсал за $136 тысяч

Источник материала: Onliner

Американское подразделение тюнинг-ателье MTM получило на днях новенький Audi RS6 Avant Tribute Edition. Ребята обещают сделать с этой машиной «нечто выдающееся», ну а прежде чем приступить к работе, они сняли короткий ролик с распаковкой суперуниверсала.

Даже в гаражи культовых тюнинг-ателье не каждый день доставляют такие редкие машины, как RS6 в серии Tribute Edition. Немцы построили всего 25 таких универсалов. Серия посвящена легендарному Audi RS2 Avant. Tribute Edition имеет выполненные под заказ элементы снаружи и в салоне. От обычного RS6 данный автомобиль отличается черными акцентами на решетке радиатора, другими рейлингами на крыше и переделанным диффузором. Модели серии Tribute Edition окрашены в цвет Nogaro Blue, который должен напомнить о «заряженном» RS2.

У автомобиля 22-дюймовые колесные диски, спортивные кресла и дорогие материалы отделки (есть в том числе карбоновые вставки). В движение универсал приводит 4-литровый твин-турбо V8. Как и у обычного RS6, мотор выдает 591 л. с. и 800 Н·м. Движок работает в паре с 8-АКП и передает тягу на обе оси. Такой универсал способен ездить на скоростях до 305 км/ч. Первую сотню он набирает примерно за три с половиной секунды.

Команда MTM уже работала с этим двигателем, и тогда «восьмерка» развивала 1001 л. с. и 1249 Н·м. Тюнинг стоил $43 600. Цены на саму машину RS6 Tribute в США стартуют от $136 800 (на $26 805 дороже, чем обычный RS6).