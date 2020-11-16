Камера Apple iPhone 12 Pro оказалась не лучше, чем у Xiaomi Mi 10 Pro

Источник материала: Onliner

Если верить площадке DxOMark, которую ранее называли авторитетным источником информации о фотовозможностях смартфонов, камера Apple iPhone 12 Pro по своим характеристикам оказалась на уровне камеры Xiaomi Mi 10 Pro. Основные фотомодули этих смартфонов набрали в рейтинге DxOMark одинаковое количество баллов — 128.

При этом собственно фото у Apple iPhone 12 Pro получаются, в теории, лучше — здесь мобильник Apple набрал 138 баллов против 130 баллов у смартфона Xiaomi. А вот когда речь заходит о зуме (объективно — не самая востребованная функция), китайский аппарат уходит вперед и набирает 89 баллов против 68 баллов у конкурента.





Видеозапись, опять же, лучше у iPhone 12 Pro, а Xiaomi Mi 10 Pro совсем немного отстает. Однако съемка на приближении сыграла решающую роль в подсчете среднего балла.

В феврале 2020 года, напомним, инсайдер из Китая Digital Chat Station, который известен благодаря достоверной информации о неанонсированных устройствах, раскрыл некоторые возможные особенности работы DxOMark.

По его словам, у DxOMark существует несколько подходов к тестированию новых смартфонов. Производители смартфонов якобы выставляют «комиссию» около 100 тыс. евро за обзор, и тогда вендор может внести «корректировки» в итоговый материал. Если производитель отказывался платить «комиссию», агентство покупает смартфон за свои деньги, и DxOMark подходит к тестированию со всей возможной строгостью.