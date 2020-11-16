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В Добруше Volkswagen Touareg оказался в реке
Источник материала: Tut.by
В Добруше Volkswagen Touareg съехал в реку Хоропуть. Чтобы достать машину из воды,
Инцидент произошел днем 15 ноября на улице Первомайской.
Работники МЧС при помощи буксировочного троса вытащили автомобиль из реки.
К счастью, водитель не пострадал.
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Чтобы достать машину, понадобилась помощь спасателей.
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