Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Курс доллара в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже падает, а евро — растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар падает — на 0,18% (до 2,5622 рубля), евро вырос на 0,12% (до 3,0355 рубля), а российский рубль укрепился на 0,14% — до 3,3261 рубля. Данные по состоянию на 10.53.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,565 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,562 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,09 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке (3,038 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,033 рубля.