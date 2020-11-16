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Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Курс доллара в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже падает, а евро — растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар падает — на 0,18% (до 2,5622 рубля), евро вырос на 0,12% (до 3,0355 рубля), а российский рубль укрепился на 0,14% — до 3,3261 рубля. Данные по состоянию на 10.53.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,565 рубля (Альфа-Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,562 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,09 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке (3,038 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,033 рубля.
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