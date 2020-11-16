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Под Кричевом Peugeot в заносе вылетел на встречку и врезался в фуру

16.11.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка в заносе влетела во встречную фуру в Кричевском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось днем 14 ноября на 18-м километре трассы Кричев — Ходосы — Курманово. Здесь 27-летний водитель Peugeot 307, по предварительной информации, при выборе скорости не учел погодные условия (мокрый снег) и не справился с управлением, в результате чего автомобиль в заносе выехал на встречку, врезался в MAN и вылетел в кювет.


Фото: ГАИ

В аварии серьезные травмы получила 23-летняя девушка, ехавшая на переднем сиденье Peugeot. Ее госпитализировали.

 
 
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В аварии серьезные травмы получила 23-летняя девушка, ехавшая на переднем сиденье Peugeot. Ее госпитализировали.
 
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