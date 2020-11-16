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Нападающий минского «Динамо» признан лучшим игроком дня в КХЛ

16.11.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун признан лучшим хоккеистом игрового дня в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Барыса» форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, что позволило ему в опросе болельщиков набрать 33% голосов («Динамо» выиграло 4:1).

Отметим, что в текущем сезоне Козун провел 17 матчей, в которых заработал 19 (11+8) очков.

 
 
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