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Нападающий минского «Динамо» признан лучшим игроком дня в КХЛ
Источник материала: Tut.by
Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун признан лучшим хоккеистом игрового дня в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В матче регулярного чемпионата против «Барыса» форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, что позволило ему в опросе болельщиков набрать 33% голосов («Динамо» выиграло 4:1).
Отметим, что в текущем сезоне Козун провел 17 матчей, в которых заработал 19 (11+8) очков.
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В воскресенье динамовцы обыграли «Барыс» со счетом 4:1.
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