Нападающий минского «Динамо» признан лучшим игроком дня в КХЛ

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун признан лучшим хоккеистом игрового дня в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Барыса» форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, что позволило ему в опросе болельщиков набрать 33% голосов («Динамо» выиграло 4:1).

Отметим, что в текущем сезоне Козун провел 17 матчей, в которых заработал 19 (11+8) очков.