«Я остаюсь, чтобы жить». Белорусские музыканты посвящают песни погибшему парню со «двора перемен»

Источник материала: Tut.by

Некоторые белорусские музыканты не могут петь о чем-то еще, кроме как об актуальных событиях в стране. Послушайте песни, записанные в память о Романе Бондаренко — парне с «Площади перемен», который скончался после жестоких побоев.

«Стары Ольса» — «Штурм замка Пулен»

Свой новый сингл белорусская группа средневековой музыки «Стары Ольса» посвятила знаменитому парню со «двора перемен». Эта песня — напоминание для всех, что честь и свобода важнее всего, объясняют музыканты. Коллектив исполнял трек и раньше, но релиз студийной записи состоялся только сейчас.

— Раману Бандарэнку, які стаў чарговай ахвярай, забітай рэжымам у Беларусі, прысвячаецца. Нашы глыбокія спачуванні родным. Не дараваць!

К слову, лидера «Старога Ольсы» Дмитрия Сосновского 13 ноября задержали в Клецке в цепи памяти. Сегодня утром над ним прошел суд: музыканту дали штраф, и он должен выйти на свободу.

Пит Павлов — «Вараны коню»

Белорусский музыкант Пит Павлов тоже отреагировал на смерть белоруса. Он выпустил новую композицию, которую «посвятил всем, кто не дожил до победы».

— Стоячы на «Плошчы перамен» над стыхійным мемарыялам не знайшоў, што сказаць, толькі падпеў «Магутна божа». Гэтая песня прысвячаецца Раману Бандарэнку і ўсім беларускім хлопцам, якія выйшлі, не зважаючы на страх, і загінулі, не ўбачыўшы Перамогі. А таксама іх жанчынам, якія ўзнялі зброю з саслабелых рук, — написал музыкант в соцсетях.

Дядя Ваня — «Я выхожу»

Белорусский музыкант и шоумен Дядя Ваня (он же Иван Вабищевич) перепел песню «Я остаюсь» российского рок-музыканта Анатолия Крупнова («Черный обелиск», «ДДТ»). В композиции слова «Я остаюсь» Дядя Ваня заменил на «Я выхожу».

Напомним, это последнее, что Роман успел написать в социальных сетях перед тем, как вышел во двор, был избит и задержан. А 12 ноября парня не стало.

Если вы слышали другие песни, посвященные Роману, сообщите об этом на ulyana.budik@tutby.com.