Джигарханян перед смертью повторно вступил в брак со своей второй женой

Источник материала: Tut.by

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире канала НТВ рассказал, что незадолго до смерти Армен Джигарханян повторно официально вступил в брак со своей второй женой Татьяной Власовой, передает АИФ.



Армен Джигарханян. Фото: aakc-nairi.kz

По словам продюсера, ушедший из жизни актер «не был героем-любовником». Историю с женитьбой Джигарханяна на Виталине Цымбалюк-Романовской он назвал дурацкой и добавил, что это очень подкосило артиста.

Он пояснил, что Джигарханян и его вторая жена Татьяна Власова помирились и решили еще раз вступить в брак. Рудинштейн также заявил, что у Джигарханяна точно «нет детей побочных», Власова и пасынок актера Степан являются его официальными наследниками. При этом он уточнил, что квартиру за 15 миллионов рублей, «на которую покусилась» Цымбалюк, «удалось отбить».

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна, с которой он прожил в браке полтора года. После этого последовал громкий развод, Цымбалюк претендовала на квартиру актера.