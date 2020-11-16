ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джигарханян перед смертью повторно вступил в брак со своей второй женой

16.11.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире канала НТВ рассказал, что незадолго до смерти Армен Джигарханян повторно официально вступил в брак со своей второй женой Татьяной Власовой, передает АИФ.


Армен Джигарханян. Фото: aakc-nairi.kz

По словам продюсера, ушедший из жизни актер «не был героем-любовником». Историю с женитьбой Джигарханяна на Виталине Цымбалюк-Романовской он назвал дурацкой и добавил, что это очень подкосило артиста.

Он пояснил, что Джигарханян и его вторая жена Татьяна Власова помирились и решили еще раз вступить в брак. Рудинштейн также заявил, что у Джигарханяна точно «нет детей побочных», Власова и пасынок актера Степан являются его официальными наследниками. При этом он уточнил, что квартиру за 15 миллионов рублей, «на которую покусилась» Цымбалюк, «удалось отбить».

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна, с которой он прожил в браке полтора года. После этого последовал громкий развод, Цымбалюк претендовала на квартиру актера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюсер Марк Рудинштейн в эфире канала НТВ рассказал, что незадолго до смерти Армен Джигарханян повторно официально вступил в брак с Татьяной Власовой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрятавшиеся в квартирах защитники мемориала на «площади Перемен» смогли покинуть район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика