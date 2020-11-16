Министр экономики пообещал поддержку бизнесу в будущей пятилетке

Источник материала: Ежедневник

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Меры по стимулированию деловой активности будут предусмотрены в программе социально-экономического развития на пятилетний период, заявил Александр Червяков.

Предлагаемые меры Червяков озвучил на открывшейся сегодня Всемирной неделе предпринимательства, передает Белта .

Министр отметил весомый вклад, который частный сектор вносит в экономику страны: свыше 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки, более 47% от общего объема товарного экспорта страны, рабочие места для половины граждан Беларуси.

Александр Червяков обозначил ключевые вопросы экономической повестки, которые должны найти отражение в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы:

- повышение привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности, прежде всего за счет дополнительных гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, декриминализации в экономической сфере.

- внедрение таких прогрессивных инструментов, как оценка регулирующего воздействия, государственно-частное партнерство, саморегулирование бизнеса, гарантийный и венчурный фонды, институт "длинных денег" посредством развития финансового рынка.

- подготовка управленческих кадров для национальной экономики. Планируется за 10 лет по госзаказу обучить в отечественных бизнес-школах около 17 тыс. руководителей высшего и среднего звена коммерческих организаций всех форм собственности.

- поддержка и стимулирование бизнеса в развитии экспорта. Для этого будет отменен финансовый порог для доступа к инструментам экспортной поддержки, а также увеличен ее объем как в плане торговых сделок, так и участия компаний в выставках.

- подготовка предложений по расширению прав и возможностей субъектов хозяйствования в сфере земельных отношений.

- развитие бизнеса в регионах за счет упорядочивания подходов к созданию преференциальных условий в зависимости от экономического потенциала. Основной принцип - "чем меньше потенциал, тем больше стимулов".

- Минэкономики предусматривает переход к полноценной отраслевой политике, когда министерство будет создавать условия для развития предприятий всех форм собственности в этом виде деятельности, развивать всю отрасль в целом.

"Перечисленные процессы будут реализовываться одновременно с модернизацией государственной поддержки, принятием защитных и стимулирующих мер для капиталовложений, коммерциализации инновационных разработок, всесторонней цифровизацией, созданием развитой инфраструктуры во всех регионах страны", - заявил Александр Червяков.