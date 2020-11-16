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Под Минском женщина на Mercedes сбила троих детей

16.11.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое детей получили травмы в аварии, которая произошла днем 15 ноября под Минском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации ГАИ, 49-летняя водитель Mercedes ехала по трассе Ждановичи — Семково, отвлеклась от управления и сбила троих 8-летних детей (девочку и двух мальчиков), которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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В результате ДТП дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
 
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