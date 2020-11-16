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В Витебской области «жигули» вылетели в кювет и перевернулись: погиб 19-летний водитель

16.11.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось днем 14 ноября. По предварительной информации, 19-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Глубокое — Голубичи. На 13-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер.

 
 
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Происшествие случилось днем 14 ноября на 13-м километре трассы Глубокое - Голубичи.
 
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