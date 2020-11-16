В Витебской области «жигули» вылетели в кювет и перевернулись: погиб 19-летний водитель

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось днем 14 ноября. По предварительной информации, 19-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Глубокое — Голубичи. На 13-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер.