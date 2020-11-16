Первые результаты бета-теста интернета Starlink: высокая скорость при морозе и сильном ветре

Источник материала: Tut.by

Спутниковый интернет-сервис Starlink от SpaceX обеспечивает высокую скорость до 175 Мбит/с при отрицательных температурах, сильном ветре и глубоком снеге. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на пользователей.



Источник: Reddit

Американские пользователи, которые стали участниками бета-тестирования интернета от SpaceX, разместили фотографии и видео в сообществе Reddit Starlink , показывающие, что терминал Starlink продолжает работать в экстремальных погодных условиях, а в некоторых случаях скорость интернета даже возрастает.

Персональный терминал проекта Starlink, который прозвали «НЛО на палке», входит в комплект, который также включает штатив и Wi-Fi роутер стоимостью 499 долларов плюс 99 долларов за ежемесячную подписку.

В электронном письме от 26 октября SpaceX сообщила, что пользователям публичного бета-тестирования сети из почти 900 спутников, передающих интернет на Землю, следует ожидать скорости загрузки от 50 до 150 Мбит/с. На деле оказалось, что на сервис не оказывает значительного влияния даже влажная и ветреная погода.

Так, один пользователь, проживающий на севере США, сообщил Business Insider, что скорость их интернета Starlink становится в среднем на 20 Мбит/с выше при температуре воздуха в минус 11 градусов Цельсия.

В сообществе Reddit Starlink пользователи оставили комментарии, свидетельствующие, что в ноябре скорость загрузки составила выше 150 Мбит/с. Самая высокая скорость загрузки — 208,63 Мбит/с — была зафиксирована в Сиэтле.

Но есть сообщения о том, что интернет-сервис замедляется при сильном снегопаде — когда вся поверхность терминала оказывается покрыта снегом. Тогда, согласно опыту одного из пользователей, скорость сервиса может снизиться до 20−30 Мбит/с, а скорость загрузки — до 3−4 Мбит/с. Но все равно это отличный вариант для тех, кто «живет в глуши», так как, по словам одного из участников бета-тестирования, качеству сигнала не вредит даже сильный ветер (скорость загрузки все равно оставалась в пределах от 110 до 120 Мбит/с).