Где будет жить Трамп, когда покинет Белый дом. Вот как выглядят его дома

Источник материала: Tut.by

Дональд Трамп может покинуть кресло президента США. На должность главы государства претендует Джо Байден. До своего президентского срока Трамп руководил девелоперской компанией The Trump Organization, которая была основана в 1923 году его бабушкой. До вступления в должность главы государства в 2017 году Трамп являлся генеральным директором компании. The Trump Organization занимается строительством элитного жилья, отелей, курортов и другой недвижимости по всему миру. РБК вспомнил, какой недвижимостью владеет пока еще действующий президент США Дональд Трамп.

Трамп Тауэр

Трамп Тауэр — главное здание Дональда Трампа. Знаменитый 58-этажный небоскреб находится на Пятой авеню, одной из самых известных и дорогих улиц Нью-Йорка, где сосредоточены знаковые объекты Манхэттена.



Входная группа Trump Tower (Фото: Wangkun Jia/shutterstock)

В нем расположены не только офисы, гостиница и апартаменты, но и личный пентхаус Дональда Трампа, а также штаб-квартира его собственной корпорации The Trump Organization. Небоскреб был построен в 1983 году, его высота составляет 202 м.

Поместье в Мар-а-Лаго

Поместье расположено в городе Палм-Бич, штат Флорида и было приобретено бизнесменом в начале 1980-х почти за 10 млн долларов. Трамп прожил в этом доме 10 лет, а затем превратил личную резиденцию в частный гостевой клуб для богатых и знаменитых.



Поместье Трампа в Палм-Бич (Фото: FloridaStock/shutterstock)

В доме 58 спален, 33 ванные комнаты, 12 каминов и 3 бомбоубежища. Здесь есть открытый бассейн прямо на пляже, собственный частный пляж и кафе-бистро, игровые поля, спа-салон, фитнес-клуб с персональными тренерами. В 2008 году поместье купил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев за 95 млн рублей. Позже он разделил его на три части и продал их по отдельности.

Особняк в Альбермаль

Сначала Дональд Трамп купил виноградники и винный завод на территории Шарлотсвилля, штат Вирджиния, за 62 млн долларов. Затем он решил потратить еще 6,2 млн долларов на приобретение здесь особняка.



Виноградники Трампа в Шарлотсвилле (Фото: Kristi Blokhin/shutterstock)

Площадь дома составила 2 тыс. «квадратов». Трамп обустроил в особняке несколько погребов, конюшни и кинотеатры.

Дом в Севен Спрингс

Дом в Бэдфорде, штат Нью-Йорк, был построен в 1919 году. Трамп приобрел его в 1995 году за 7,5 млн долларов. Изначально там планировалось сделать гольф-клуб.



Вид на поместье в Бэдфорде (Фото: www.trump.com)

Сейчас дом площадью 4,7 тыс. «квадратов» семья Трампа использует в качестве выходной и летней резиденции. Здесь 60 комнат, 15 из которых — спальни, боулинг и три бассейна.