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Марш 15 ноября: более 1150 задержанных, облава во дворе Перемен
Источник материала: БДГ
Количество задержанных во время воскресного марша в Беларуси 15 ноября достигло 1150 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Вясна» на утро понедельника.
В воскресенье в Беларуси
Тем временем, СМИ сообщают, что в во «дворе Перемен» всю ночь дежурили силовики. Они проверяли документы у всех, кто приближался к этому месту, и задерживали.
Те, кто не живут в этих домах, но оказались в них в воскресенье, ночевали в гостях, чтоб их не задержали. Сейчас у них получилось безопасно покинуть дома.
Появляются подробности акции и задержаний.
(Обновляется)
Фото@nashaniva
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Количество задержанных во время воскресного марша в Беларуси 15 ноября достигло 1150 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Вясна» на утро...
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