Марш 15 ноября: более 1150 задержанных, облава во дворе Перемен

Количество задержанных во время воскресного марша в Беларуси 15 ноября достигло 1150 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Вясна» на утро понедельника.

В воскресенье в Беларуси прошел «Марш смелых», тысячи мирных граждан, несмотря на пандемию и риск для жизни, вышли на улицы в память о погибшем 11 ноября Романе Бондаренко.

Тем временем, СМИ сообщают, что в во «дворе Перемен» всю ночь дежурили силовики. Они проверяли документы у всех, кто приближался к этому месту, и задерживали.

Те, кто не живут в этих домах, но оказались в них в воскресенье, ночевали в гостях, чтоб их не задержали. Сейчас у них получилось безопасно покинуть дома.

Появляются подробности акции и задержаний.

(Обновляется)

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