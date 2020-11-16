Эрдоган направил в парламент Турции указ об отправке военных в Азербайджан

Источник материала: АФН

Президентский указ об отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан направлен в понедельник на рассмотрение в парламент Турции.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Между тем в турецких СМИ на данный момент нет информации о том, когда парламентарии могут проголосовать по данному вопросу.