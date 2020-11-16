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Эрдоган направил в парламент Турции указ об отправке военных в Азербайджан

16.11.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президентский указ об отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан направлен в понедельник на рассмотрение в парламент Турции.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Между тем в турецких СМИ на данный момент нет информации о том, когда парламентарии могут проголосовать по данному вопросу.

 
 
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Президентский указ об отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан направлен в понедельник на рассмотрение в парламент Турции.
 
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