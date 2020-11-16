|
Эрдоган направил в парламент Турции указ об отправке военных в Азербайджан
Источник материала: АФН
Президентский указ об отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан направлен в понедельник на рассмотрение в парламент Турции.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Между тем в турецких СМИ на данный момент нет информации о том, когда парламентарии могут проголосовать по данному вопросу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентский указ об отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан направлен в понедельник на рассмотрение в парламент Турции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)