Демократия от Лукашенко: депутаты обсуждают, крутят головы друг другу

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня начал совещание с разговора о поправках в Конституцию и предложил правительству и парламенту воспользоваться полномочиями, предоставленными действующей Конституцией.

Пострадавший от острой критики пенсионер, к чему был весь этот постановочный спич.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы с вами недавно договорились с руководством парламента, что для того чтобы процентов наверно на 70-80% передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам. Конституцию ломать не надо.

Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страницах президенту лежат в плоскости парламента и правительства. Нет? Так.

Вот давайте их и решайте. Решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть. С подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов обсуждайте-дебатируйте в парламенте, так как это принято у цивилизованных странах. Депутаты это вместе с правительством обсуждают, рвут друг друга, галстуки, рубашки, крутят головы.

Потом президент подпишет тот закон, который вы примите. Вот и все распределение полномочий. В данном вопросе», - сказал Лукашенко.

Он опять пообещал что-то сделать к Всебелорусской народной сходке, которую уже перенесли с декабря на февраль-март.

«Дальше пойдем больше. Ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности», - заявил пенсионер.

«Потому что вопросов острых для общества у нас немного. Мы уже приняли, слушайте, всякие решения. Вы прекрасно понимаете и знаете, что их принимал в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без решения их страны быть не может. Вот и всё», - похвалил он себя любимого…