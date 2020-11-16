Вечером в среду, 11 ноября, на площадь Перемен в Минске приехала компания, которую правящий режим назвал «неравнодушные граждане» – их целью было уничтожение мурала «диджеям перемен» и БЧБ-лент.





Увидев в дворовом чате сообщение о незваных гостях, 31-летний местный житель Роман Бондаренко написал в ответ: «Я выхожу», – и через несколько минут действительно оказался возле вторгшихся во двор.





В какой-то момент непрошенные «гости» напали на Романа и еще одного смелого местного – тот с трудом, но убежал, а Бондаренко повалил на землю человек в серой кофте.





Подоспевшие непонятные личности – очень похоже, что силовики в штатском – унесли Бондаренко в бус. Это было в 22:15 – а в 0:05 Роман поступил в больницу (в документах указано, что из Центрального РУВД) в коматозном состоянии. Ему сделали операцию, но в 20:00 12 ноября парень умер, не приходя в сознание.









Вскоре силовики заявили, что погибший якобы был пьян. Возмущенные врачи прислали в СМИ документы с опровержением спустя три минуты, но это не помешало Лукашенко якобы поверить "органам".





В реальности (все проверено по нескольким камерам видеонаблюдения, которые записывали и время) в 22:15 Бондаренко унесли с площади в бус, который уехал не сразу, а минут через 10-15, но вызванная в момент потасовки милиция на своих обычных машинах прибыла лишь в 22:33 – и, не обнаружив уже никакой драки, просто уехала.





А вот как все якобы знает Лукашенко – версию (видимо, из альтернативной вселенной) он изложил в интервью нескольким избранным СМИ в пятницу, 13 ноября:





«Как мне доложили, завязалась драка, притом серьезная. Кто-то из протестующих позвонил карателям – в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Только когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (имеется в виду Роман Бондаренко – Tribuna.com) то ли травмирован был, то ли что, в нетрезвом состоянии, заключение сегодня представил Следственный комитет. Он был пьяным, его повезли в отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили, они вызвали скорую и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле».





По части речи Лукашенко о милиции ясно: он не видел записи камер и истины о времени ее приезда не знает. Неудивительно, что он "не в курсе" и того, что Бондаренко был трезв.





Будущее показало, что нестыковки слов и реальности на этом не кончаются: в интервью Лукашенко принес «искренние соболезнования родным и близким» Романа – а 15 ноября огромный мемориал Бондаренко на площади Перемен с применением грубой силы и задержанием десятков мирных граждан (а еще ночной облавой на других, укрывшихся в близстоящих домах) уничтожили те, кто в конечном счете именно Лукашенко подчиняются.





Впрочем, ничего нового.









Но, как оказалось, 13 ноября Лукашенко говорил еще и про то, кто мог быть причастен к избиению Бондаренко (эта часть спича была опубликована позже). Напомним, что вечером 11 ноября среди «гостей» площади Перемен заметили двух людей, сильно похожих на представителей белспорта:

один из них – вылитый глава ФХБ Дмитрий Басков. Этот человек смотрел на избиение, но ничего не сделал, чтобы его остановить.

Другой выглядит аккурат как заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Дмитрий Шакута, и этот участник конфликта как раз повалил Бондаренко на землю.

Свидетели и знающие люди утверждают о максимальной схожести черт лица и голоса участников конфликта и реальных Баскова и Шакуты.





А еще на фигурантах вечера была та же одежда, что и на «гостях» ЖК «Мегаполис», приехавших туда в октябре с аналогичной целью среза БЧБ-лент, – тогда Баскова опознали с практически 100-процентной уверенностью. Подробнее о деталях можно почитать по ссылкам ниже.













Слова Лукашенко от 13 ноября дошли до нас с задержкой, потому что полную запись интервью выложили не сразу. Но вот что Лукашенко сказал в пятницу:





«Видим, как качают здесь ситуацию. Выбрали одного человека и начали качать. Уже вчера (12 ноября – прим.), мне доложили, начали поворачивать в сторону, что его избили – я не называю фамилий, но – люди, которые ближе к президенту. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду».





Получилось как будто алиби на нескольких человек, только вот в чем незадача – по состоянию на 13 ноября в причастности к трагедии подозревали только одного из «людей ближе к президенту», Дмитрия Баскова. Одного, а не нескольких.





Еще 12 ноября местный житель, опрошенный «Радыё Свабода», заявил, что видел в своем дворе «приближенного к Лукашенко спортивного функционера» (эта безымянная формулировка издания напоминает ту, которую употребил сам Лукашенко).





Подозрение именно на Баскова пало само собой – из-за бэкграунда в «Мегаполисе», ну а 13 ноября его многократно усилило расследование tut.by с кучей совпадающих деталей.





Утром 11 ноября Басков точно был в Минске – открыто принимал участие в заседании оргкомитета по подготовке к проведению ЧМ-2021, а еще нашлись свидетели, утверждающие, что в 21:15 того самого вечера машина Баскова выезжала из гаража его дома.









Да, не самая скоростная работа – в истории в «Мегаполисе» мы упустили человека в серой кофте вообще, – но к позднему вечеру пятницы мы все-таки сопоставили несколько не сразу бросившихся в глаза деталей, а после опросили информированные источники, что позволило в субботу днем опубликовать свой анализ ситуации.





О каких же «людях» в таком случае говорил Лукашенко? Или это была ненамеренная оговорка, намекавшая, что он уже тогда знал больше, чем мы?