В Мозыре Mercedes на переходе сбил 13-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

В Мозыре водитель сбил 13-летнюю девочку — она в больнице. Подробности сообщили в МВД.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло вечером 15 ноября. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил 43-летний водитель Mercedes.

Ребенка с травмами доставили в больницу.