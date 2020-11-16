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В Мозыре Mercedes на переходе сбил 13-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
В Мозыре водитель сбил 13-летнюю девочку — она в больнице. Подробности
ДТП произошло вечером 15 ноября. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил 43-летний водитель Mercedes.
Ребенка с травмами доставили в больницу.
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ДТП произошло вечером 15 ноября.
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