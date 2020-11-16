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В Мозыре Mercedes на переходе сбил 13-летнюю девочку

16.11.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре водитель сбил 13-летнюю девочку — она в больнице. Подробности сообщили в МВД.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло вечером 15 ноября. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил 43-летний водитель Mercedes.

Ребенка с травмами доставили в больницу.

 
 
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